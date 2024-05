Situácia so systémami finančnej správy nie je dobrá: Môže to ohroziť výber daní

Jozef Kiss. Foto: TASR/Jakub Kotian

Situácia s informačnými systémami finančnej správy (FS) nie je dobrá, čo by mohlo ohrozovať napríklad výber spotrebných daní. Upozornil na to vo štvrtok na rokovaní finančného výboru parlamentu prezident FS Jozef Kiss, ktorý je vo funkcii od decembra minulého roka. Zároveň zdôraznil, že daniari pod jeho vedením pracujú na riešení tohto stavu.

Pripomenul, že fungovanie FS, výber daní a ciel stojí na informačných systémoch. „Chceme vás informovať o tom, že tá situácia nie je úplne ideálna. Naozaj máme v niektorých prípadoch riziko, že bude ohrozený výber daní, hlavne spotrebných daní. Bavíme sa o sume 800 miliónov eur ročne, ktoré vyberáme cez Informačný systém kontrolných známok (ISKZ),“ priblížil Kiss. Problém podľa neho môže byť napríklad aj s úpravou tohto systému na výber novej dane zo sladených nápojov, či zvýšených daní z tabakových výrobkov od budúceho roka.

Problém je podľa neho v tom, že pred niekoľkými rokmi boli vypovedané zmluvy na podporu a rozvoj týchto informačných systémov, ale bez funkčnej alternatívy. „Systém ISKZ dnes nemá zmluvu o podpore tohto systému. Tak isto nemáme zmluvu na rozvoj. My v momentálnom stave nie sme schopní zimplementovať, hovorím to úplne vážne, novelu zákona o spotrebných daniach, pokiaľ sa nám nepodarí uzavrieť nejakú dohodu so súčasným dodávateľom,“ upozornil Kiss.

Minister financií Ladislav Kamenický a nový prezident finančnej správy Jozef Kiss. Foto: SITA

V súvislosti so systémami eKasa a VRP 2 zase daniari čelia viacerým žalobám a trestným oznámeniam. „Ak boli vykonané nejaké úpravy v týchto systémoch alebo boli spravené nejaké rozvojové veci, boli v rozpore so zmluvami. Dnes čelíme žalobám na porušenie autorských práv, kde sa bavíme o miliónových škodách,“ vysvetlil.

V oblasti výberu ciel je podľa prezidenta FS situácia stabilizovaná. Problémom v tejto oblasti je však meškanie v súvislosti s implementáciou nariadenia EÚ vo vzťahu k centrálnemu výberu cla a k samozdaneniu pri dovoze. „Projekt je v omeškaní viac ako 1,5 roka, a to z toho dôvodu, že finančné riaditeľstvo s dodávateľom nekomunikovalo. Takže dobiehame tie veci,“ doplnil Kiss.

Aby informačné systémy, a teda aj výber daní a ciel fungovali, je potrebné podľa neho komunikovať a snažiť sa dohodnúť so súčasnými dodávateľmi. A to napriek rizikám a rôznym kauzám, ktoré sú s nimi spojené. Súčasné vedenie FS plánuje aj obstarávanie nových systémov, tento proces však trvá dlho a dovtedy musia fungovať tie súčasné, zdôraznil Kiss.

Predseda finančného výboru Ján Blcháč (Hlas-SD) vníma situáciu na FS ako kritickú. Prezidentovi daniarov prisľúbil podporu poslancov v prípade potreby legislatívnych zmien. „Ak sa budete obracať na nás o podporu rôznych legislatívnych zmien, sme pripravení. Nám záleží na tom, aby to bolo v poriadku. Určite výbor takéto návrhy podporí a prijme,“ konštatoval.

Podpredseda výboru Marián Viskupič (SaS) pripustil, že predchádzajúce vedenie FS mohlo v niektorých oblastiach urobiť viac. Zároveň však vyzdvihol, že sa im darilo šetriť a zlepšovať výber daní. Hlavný problém s informačnými systémami daniarov podľa neho aj ďalších opozičných členov výboru vznikol v dávnejšej minulosti, keď sa tieto systémy obstarávali. Zmluvy boli podľa nich nastavené zle, neupravilo sa v nich napríklad vlastníctvo autorských práv v prospech štátu.