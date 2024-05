Výchova dieťaťa stojí desaťtisíce eur: Viac ako 100-tisíc rodičov to musí zvládnuť bez partnera!

Foto: pixabay.com/cherylholt

Popularita Dňa matiek sa rýchlo rozšírila do celého sveta, vrátane našich končín. Okrem vzdania úcty všetkým mamám, je tento rok 12. máj podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka aj príležitosťou zhodnotiť postavenie matky v spoločnosti a zamyslieť sa nad ekonomickou otázkou pri výchove dieťaťa. Do akej miery sú v tomto procese štát a systém u nás nápomocný?

Nie je jednoduché vychovávať deti a všetci vieme, že finančná stránka sa vie pod tento proces viditeľne podpísať. Ak sú na výchovu dvaja rodičia, je to samozrejme ľahšie zvládnuteľné, no v prípade, že rodič vychováva jedno a viac detí sám, je otázka peňazí rozhodujúcim faktorom nie len pri úrovni poskytnutej výchovy, ale aj v kvalite života samotného rodiča. Ako ďalej upozornil analytik Tomáš Boháček, v roku 2021 žilo na Slovensku 108 000 detí s jedným rodičom a z nich bolo 86 000 detí v starostlivosti matky. „To znamená, že približne 15 percent detí na Slovensku žije v rodinách so slobodnou matkou,“ dodáva analytik.

Podľa analýz ministerstva financií stojí výchova dieťaťa od narodenia do 18 rokov života na Slovensku v priemere približne 60 tisíc eur, čo predstavuje zhruba 280 eur za mesiac. Náklady nie sú v čase života dieťaťa rovnomerne rozložené a platí, že vyššie výdavky sú do približne piateho roku života a následne tesne pred dospelosťou. „Z hľadiska celkovej situácie rodiča, je však najkritickejšie práve obdobie približne do 3 rokov od narodenia, kedy najmä čas a výpadok príjmov zo zamestnania, vedia rodinný rozpočet poriadne napnúť. Podľa štatistík, si dnes vyžaduje toto obdobie výchovy dieťaťa v priemere 12 tisíc eur, teda 330 eur na mesiac,“ upozornil Boháček.

Rodinný rozpočet zaťažujú viaceré výdavky

Samozrejme, nejde o jediné výdavky rodiča, zvlášť ak sa nemôže spoľahnúť na výpomoc svojej rodiny, platby alimentov od druhého rodiča, prípadne iné úspory. Vtedy musí rodič myslieť aj na nájomné či platbu hypotéky, stravu pre seba a počítať aj s mimoriadnymi výdavkami. V sumáre sa tak podľa analytika dostaneme počas prvých troch rokov života dieťaťa k minimálnej priemernej úrovni potrebnej mesačnej sumy rodiča na úrovni približne 1000 eur.

V nasledujúcej tabuľke je súhrn hlavných príspevkov a príjmov rodiča. Výpočet vychádza z predpokladu, že rodič (matka) pred narodením dieťaťa poberá minimálnu úroveň mzdy a ostáva naďalej v pracovno-právnom pomere, teda ďalej vystupuje v rámci materskej/rodičovskej dovolenky.

Analytik Tomáš Boháček dodáva, že počet opatrení je v systéme pomerne rozsiahly. „Ak by sme sa vrátili k našej modelovej domácnosti zistíme, že v súčte najviac dostupných pravidelných príjmových položiek (materská/daňový bonus, rodičovský príspevok), sa v priemere dostaneme na úroveň 1185 eur/mesiac. Tým, že náklady na dieťa sa postupom času navyšujú (inflácia, zmena potrieb), aj samotné dávky/koeficienty sa valorizujú, resp. adjustujú o zmenu cenovej hladiny,“ dodáva.

Celkovo tak možno povedať, že pokiaľ ste pred narodením dieťaťa pracovali a v priebehu jeho prvých troch rokov vás neprekvapia nečakané výdavky, vyžiť by ste mali, no životný štandard sa vám počas tohto obdobia určite zvyšovať nebude. Problémom sú najmä mimorozpočtové výdavky a tvorba úspor takejto dvojčlennej domácnosti, ktoré sú na začiatku života dieťaťa pomerne obmedzené a z hľadiska tvorby rezerv, tak takýto rodič prichádza minimálne o tri roky potenciálnych úspor, ktorých medzera sa priamo úmerne zvyšuje výške platu pred narodením dieťaťa.

„Ak by sme sa pozreli na porovnanie pomeru medzi príjmom pred materskou dovolenkou a príjmom na materskej dovolenke rodiča v dvojčlennej domácnosti v priebehu prvých troch rokov dieťaťa, tak u nás je spomedzi krajín V4 situácia pomerne dobrá, keď koeficient dosahuje úrovne 1,19, čo znamená že priemerný príjem po materskej dovolenke je o 19 percent vyšší,“ upozorňuje analytik 365.bank. Mierne horší stav ako u nás je v Českej republike, kde je to 17 percent, v Maďarsku je to približne rovnako, a to 20 percent, v Poľsku sa dopočítame na 24 percent a v Rakúsku je príjem vyšší o tretinu.

Hlavnou radou analytika je tak dlhodobé plánovanie – áno samozrejme, nie vždy sa dá na príchod dieťaťa včas pripraviť a už vôbec nie na to, že domácnosť nebudú zdieľať dvaja rodičia, avšak princíp tvorby úspor, následného úročenia a jeho použitie v čase potreby, ostáva zachovaný aj pre budúce rodičovstvo. „Rovnako tak ako pri dôchodkoch, zdravotnom či majetkovom poistení, je časové hľadisko najdôležitejším nástrojom kontroly,“ dodáva analytik.