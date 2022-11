Spojené štáty prestali považovať Rusko za trhovú ekonomiku

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 15:52 -

Americké ministerstvo s odkazom na svoju analýzu uvádza, že rozsiahle vládne zásahy do ruskej ekonomiky viedli k skresleniu cien a nákladov. Preto sa podľa neho nedá určiť, či ruské firmy spravodlivo stanovujú ceny dovozu do Spojených štátov. "Toto rozhodnutie dáva Spojeným štátom možnosť uplatniť plnú silu amerického antidumpingového zákona, ktorý rieši pokrivenie trhu spôsobené rastúcimi zásahmi ruskej vlády do ekonomiky," uviedlo americké ministerstvo.

"Na to sa dá nazerať iba jediným spôsobom, ako sa mi to javí, a síce, že pokračujú v krokoch, ktoré majú vyvíjať tlak na Rusko vo všemožných smeroch," povedal dnes novinárom hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Pripomenul v tejto súvislosti sankcie, ktoré Západ prijíma v snahe prinútiť Rusko k ukončeniu vojny a stiahnutiu vojsk z Ukrajiny. Predovšetkým v Európe si ale podľa Peskova začínajú čoraz viac uvedomovať, že tieto sankcie nedokázali otriasť ruskou ekonomikou, naopak poškodzujú predovšetkým ekonomiky európskych krajín.

"Američania sú odolní, aj keď teraz trpia infláciou spôsobenou chaosom na energetickom trhu," povedal hovorca Kremľa, ktorého cituje agentúra TASS. Americké úrady podľa neho pokračujú v deštruktívnej politike, ale iné krajiny prejavujú rastúci záujem o spoluprácu s Ruskom v oblastiach, ktoré uvoľňujú západné firmy.

Washington priznal Rusku štatút trhovej ekonomiky v roku 2002, čo bol zásadný krok pre prijatie Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o desať rokov neskôr. Americká obchodná komora v Rusku vlani uviedla, že Moskva bude môcť pri WTO napadnúť akékoľvek prípadné rozhodnutie Washingtonu o odobratí statusu trhovej ekonomiky Rusku.

Vzťahy Moskvy so Západom sa dramaticky zhoršili po začatí ruskej invázie na Ukrajinu vo februári tohto roku. Spojené štáty spolu s ďalšími západnými krajinami uvalili na Rusko rozsiahle hospodárske a ďalšie sankcie.