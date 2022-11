The Moscow Times: Rusko začalo predávať Indii uhlie so zľavou až 70 percent

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:02 -

Ruskí ťažiari zostali kvôli invázii na Ukrajinu odrezaní od európskeho trhu, kam pred vojnou smerovala takmer polovica vývozu uhlia z Ruska. V snahe nájsť kupca v Ázii preto ponúkajú často výrazné zľavy. Aj tak sa export uhlia od začiatku roka prepadol o deväť percent a najmenej štyri bane v najväčšej ruskej uhoľnej panvici Kuzbas od leta zastavili ťažbu.

Priemerná zľava na ruské koksovateľné uhlie dodávané na indický trh predstavovala v septembri 60 percent av letných mesiacoch 70 percent, uviedli analytici PSB vo svojom prehľade.

"Ťažiari uhlia sa stretávajú s problémami pri preprave produkcie do Indie," uviedol hlavný analytik PSB Jegor Žilnikov. V januári až septembri sa z Ruska na indický trh vyviezlo 1,5 milióna ton uhlia, čo je viac ako za celý minulý rok, keď to bolo 1,3 milióna ton. "Ďalší nárast vývozu ale neprichádza do úvahy," upozornil analytik.

Embargo Európskej únie, ktoré nadobudlo platnosť v auguste ako súčasť piateho súboru opatrení zavedených proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu, znížilo vývoz ruského uhlia do Európy o 77 percent na 1,3 milióna ton mesačne. Sankcie tiež zakázali európskym spoločnostiam nielen kupovať od Ruska uhlie, ale aj poskytovať poistenie a finančné služby pre jeho prepravu po celom svete.

India je po Číne druhým najväčším dovozcom uhlia na svete, súčasne predstavuje jedného z najdôležitejších spojencov Ruskej federácie v Ázii. So zľavou nakupuje vo veľkom aj ruskú ropu či hnojivá.