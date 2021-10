Zdroj: awealthofcommonsense

Pozrime sa na rozdiely medzi týmito dvoma legendami.

Graham bol dokonalým dlhodobým fundamentálnym investorom zdola nahor. Livermore bol obchodník, ktorého zaujímala iba cena a trend.

Graham považoval investovanie do akcií za podnikanie. Livermore považoval investovanie do akcií za obchodovanie s cenným papierom založeným na správaní ostatných účastníkov trhu.

Grahamovo investovanie padlo na dno počas Veľkej hospodárskej krízy, Livermore zarobil 100 miliónov dolárov v priebehu niekoľkých dní v roku 1929 na výplachu trhu.

Graham sa sústredil rovnako na riziko ako na odmenu, čo symbolizovalo jeho zameranie na hranicu bezpečnosti. Livermore nemal takú averziu k riziku preto pri mnohých príležitostiach zarobil a stratil doslova majetok.

Napriek určitým rozdielom majú títo dvaja aj niečo spoločné.





Ak ste nikdy nečítali Grahamovho Inteligentného investora, najdôležitejšie myšlienky sú popísané v kapitolách 8 a 20. V kapitole 8 Graham predstavuje príbeh Pána menom Trh ako spôsob, ako v krátkodobom horizonte ilustrovať maniakálne správanie sa investorov. Kapitola 20 sa zaoberá myšlienkou rezervy bezpečnosti ako spôsobu lepšieho porozumenia manažmentu rizík. Obe kapitoly nestrácajú svoj odkaz ani dnes, napriek tomu, že kniha pôvodne vyšla v roku 1949.



Ale zvyšok knihy môže trochu strácať na aktuálnosti. Väčšina analyzovaných akcií sú železničné spoločnosti a rovnako zastaraný môže byť aj prístup, ako Graham premýšľal o bezpečnostnej analýze. Dva a pol desaťročia po vydaní knihy sa Graham pýta, či jeho počiatočné predstavy o oceňovaní akcií sú stále platné. Krátko pred svojou smrťou v roku 1976 poskytol rozhovor pre časopis Financial Analysts Journal v ktorom úplne zmenil svoje predstavy o perspektíve bezpečnostnej analýzy vedúcej k vynikajúcim príležitostiam na trhu.

„Už nie som zástancom prepracovaných techník bezpečnostnej analýzy s cieľom nájsť príležitosti s vynikajúcou hodnotou. Bola to obohacujúca činnosť, povedzme pred štyridsiatimi rokmi, keď bola prvýkrát vydaná naša učebnica „Graham a Dodd“, ale situácia sa odvtedy poriadne zmenila. V dávnych časoch mohol každý dobre vyškolený bezpečnostný analytik odviesť dobrú profesionálnu prácu pri výbere podhodnotených problémov prostredníctvom podrobných štúdií. Ale vzhľadom na obrovské množstvo výskumu, ktorý sa v súčasnosti vykonáva, pochybujem, či vo väčšine prípadov také rozsiahle úsilie vygeneruje dostatočne vhodný výber na ospravedlnenie ich nákladov.“



V inom rozhovore Graham vysvetlil, prečo je stále ťažšie a ťažšie trh prekonávať.

„Každý na Wall Street je taký múdry, že sa to navzájom kompenzuje. A všetko, čo vedia, sa už odzrkadľuje na úrovni cien akcií, a to do značnej miery. V dôsledku toho to, čo sa stane v budúcnosti, predstavuje to, čo nevedia.“



Je pravda, že Graham ako hodnotový investor pravdepodobne prišiel s týmito komentármi predčasne, ale teraz platia viac ako kedykoľvek predtým.





Livermore tiež videl, že jeho výhody prvotného pôsobenia na trhoch pomaly miznú, ale dôvody boli iné ako v prípade Grahama. Boy Plunger zarobil svoje prvé skutočné peniaze v obchodoch umožňujúcich hazard na základe cien akcií pričom často používal nebezpečne vysoké úrovne pákového efektu. Tieto obchody boli niečo ako dnes Robinhood bez aplikácie, bez akéhokoľvek zmyslu pre pravidlá alebo nariadenia. Bol to divoký západ a Livermore si v podstate vzal všetko, čo malo hodnotu. V skutočnosti bol tak dobrý v zarábaní peňazí sledovaním krátkodobých trendov na trhu, že nakoniec bol nútený nosiť maskovanie, aby mohol obchodovať, pretože mu to zakazovali.



V roku 1930 jeho osobné imania vyčíslili na 100 miliónov dolárov, zahŕňalo množstvo nehnuteľností a jachtu. Livermore ako broker skončil do roku 1934. Kombinácia pákového efektu, hrozného prostredia na akciovom trhu a množstva zlých stávok ho priviedla ku krachu. Toto bolo už po štvrtý krát. ivermore sa ale zakaždým vrátil silnejší a zarobil ešte viac peňazí ako pri pedchádzajúcom pôsobení stratil. Nakoniec ale doplatil na niečo celkom iné. Tom Rubython vo svojej knihe Jesse Livermore: Boy Plunger to vysvetľuje takto:

„Pravidlá akciového trhu a to, čo predstavovalo prijateľné správanie, sa zmenili s príchodom Komisie pre cenné papiere a burzu Franklina Roosevelta v roku 1934, ktorá veľmi sťažila život starej garde obchodníkov ako Livermore. Nové zákony SEC ho postupne odrovnali. Zrazu bola takmer každá metóda, ktorú použil na zhromaždenie svojich štyroch veľkých majetkov, a ktorá z neho nakrátko urobila jedného z najbohatších mužov na svete, postavená mimo zákon. Keď každé ráno sedel vo svojej kancelárii, jediné, čo mohol urobiť, bolo myslieť na dni slávy, ktoré mal už dávno za sebou, a na to, ako stráviť čas do obeda. Jesse Livermore najskôr nové zákony odmietal a až keď si podrobne prečítal stanovy, zistil, že všetky ustanovenia nového zákona o cenných papieroch zrejme smerujú priamo k nemu. Kaskadérske kúsky, ktoré v minulosti vystrájal, boli teraz nezákonné.“



Vytvorenie SEC po Veľkej hospodárskej kríze bolo pre Livermora a ďalších špekulantov katastrofou. Niektoré špekulatívne činnosti, ktoré boli kedysi legálne, sa teraz trestali vysokými pokutami a dokonca aj trestom odňatia slobody.



Livermore zbohatol v čase, keď neexistovali žiadne pravidlá. Keď sa tieto pravidlá zmenili, bolo pre neho nemožné znova sa dopracovať k bohatstvu. V roku 1940 si siahol na život.

Stále sa máme čo učiť od legendárnych investorov a obchodníkov a história trhu nám stále môže pomôcť získať prehľad o potenciálnych rizikách. Avšak trhy sa neustále menia a vyvíjajú. Každý deň je k dispozícii viac informácií, analýz, názorov a údajov. Naše znalosti o histórii trhu samotné môžu zmeniť spôsob, akým ľudia trhy alokujú a ako ich vnímajú. Investori sa prispôsobujú, pravidlá aktualizujú a výhody sa pomaly stierajú. Stratégie, ktoré dosahovali v minulosti lepšie výsledky, v budúcnosti, nefungujú, keď o nich už každý vie. To platí pre bežných investorov rovnako ako pre legendy.