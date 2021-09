Ceny plynu pre domácnosti by mohol udržať SPP aj za cenu straty

dnes 14:46 -

Cenu plynu pre domácnosti na budúci rok by mohol stabilizovať štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP), pokiaľ nevyužije možnosť jej zvýšenia danú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Povedal to v utorok poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini s tým, že hoci SPP pokrýva asi iba 60 % domácností, ani ostatní dodávatelia by si v takom prípade nedovolili zvyšovať ceny.

„Je to najvýznamnejší hráč, podľa ktorého sa musia prispôsobiť všetky ostatné súkromné spoločnosti, ktoré takisto obchodujú s plynom,“ povedal Pellegrini. Predseda Hlasu-SD chce preto navrhnúť, aby Národná rada SR požiadala vládu SR, aby uložila ministrovi hospodárstva vydať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPP, ktorým jej prikáže nevyužiť na vykurovaciu sezónu 2021/2022 maximálne ceny za dodávku plynu pre odberateľov v domácnosti podľa rozhodnutia ÚRSO platných na rok 2022 a zachovať ich ceny na úrovni roku 2021.

Pellegrini si je vedomý toho, že SPP by sa týmto rozhodnutím dostal do straty. „Áno, SPP by možno nedosiahol zisk, ale je to náš štátny podnik a načo by sme mali zarábať na ľuďoch, keď štát vie nulový zisk alebo miernu stratu absorbovať,“ dodal Pellegrini. SPP sa vlani dostal do zisku 6,6 milióna eur. V predchádzajúcich obdobiach podnik dlhodobo vykazoval straty. Napríklad v roku 2019 skončilo hospodárenie firmy v strate 104 miliónov eur.

Takéto riešenie však nie je možné pri dodávkach elektrickej energie, kde štát nemá v spoločnostiach manažérsku kontrolu. Pellegrini upozornil, že v európskych štátoch už riešia zvýšené náklady na energie napríklad návrhmi na jednorazové kompenzácie pre rodiny alebo dočasným znížením dane z pridanej hodnoty na dodávky energií. „Na Slovensku sme zatiaľ nepočuli ani jedno z takýchto riešení,“ dodal predseda Hlasu.