Arca Capital vyplatí podľa reštrukturalizačného plánu veriteľom 67 % pohľadávok

dnes 10:46 -

Spoločnosť Arca Capital Slovakia predložila veriteľskému výboru reštrukturalizačný plán, podľa ktorého by mali nezabezpečení veritelia dostať počas piatich rokov 67 % svojich pohľadávok. Pokiaľ by členovia veriteľského výboru reštrukturalizáciu nepodporili a rozhodli sa pre konkurz, veritelia by získali naspäť iba 22 % svojich pohľadávok, a to v dlhšom časovom období ako pri reštrukturalizácii, uviedol v pondelok Ondřej Pechar, mediálny zástupca skupiny Arca Capital.

Predseda predstavenstva Arca Capital Slovakia Henrich Kiš je s výškou výplaty vkladov pre klientov spokojný. „Sme radi, že sa podarilo pripraviť reštrukturalizačný plán, vďaka ktorému dokážeme uspokojiť svojich veriteľov v takto vysokej miere a v v prijateľnom čase,“ uviedol Kiš. „Ďalší krok je teraz na veriteľskom výbore. Sme ale presvedčení, že jeho členovia sa rozhodnú v prospech viac ako 6500 našich veriteľov a reštrukturalizáciu podporia,“ tvrdí Kiš. Ďalšou alternatívou je podľa neho iba konkurz, ktorý by veriteľom priniesol trikrát menej financií. Podľa predsedu predstavenstva však pre konkurz neexistuje žiadny racionálny dôvod.

V päťčlennom veriteľskom výbore sú zástupcovia Slovenskej sporiteľne, správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, Privatbanky a Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár, obaja v zastúpení spoločnosti Advokátska kancelária Fardous partners. O predloženom reštrukturalizačnom pláne bude veriteľský výbor rozhodovať do 15 dní od jeho predloženia, pričom termín beží od 10. septembra.

Hlavnými piliermi plánu sú podľa Pechara konsolidácia a ďalší rozvoj sektorov energetiky, automotive, retailu a ich príprava na vstup strategických partnerov počas nasledujúcich piatich rokov. Zostávajúce aktíva majú byť po konsolidácii predané.

Arca Capital Slovakia sa dostala do problémov pre pandémiu ochorenia COVID-19 a vlani v októbri získala dočasnú ochranu pred veriteľmi. V závere februára tohto roka súd vydal uznesenie o začatí reštrukturalizácie.