dnes 11:16 -

Výstavba plynovodu Severný prúd 2 bola dokončená. Uviedol to ruský plynárenský koncern Gazprom s tým, že kompletné dokončenie projektu potvrdil šéf spoločnosti Alexej Miller. Ten uviedol, že výstavbu plynovodu dokončili v piatok ráno.

Gazprom, ktorého informáciu zverejnila agentúra TASS, to oznámil štyri dni po tom, ako konzorcium Nord Stream AG informovalo, že zvarili poslednú časť potrubia. Podľa Gazpromu by sa prostredníctvom plynovodu Severný prúd 2 mohlo prepraviť v tomto roku 5,6 miliardy kubických metrov (m3) plynu. Ako informovala agentúra Bloomberg, Gazprom plánuje začať prepravovať plyn od 1. októbra, pričom v prvej fáze by transport suroviny zabezpečovalo jedno potrubie. Do 1. decembra by už plyn mali prepravovať obe potrubia.

Severný prúd 2 s kapacitou 55 miliárd m3 ročne bude prepravovať plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora. Plynovod tak obíde Poľsko aj Ukrajinu, čo podľa USA, ale aj niektorých európskych krajín zvýši závislosť Nemecka a celej Európskej únie od dodávok plynu z Ruska.

Projekt mal byť pôvodne dokončený skôr, výstavba sa však koncom roka 2019 zastavila, keď pre sankcie USA projekt opustili švajčiarske lode, ktoré kládli potrubie. V decembri 2020 však Rusi výstavbu plynovodu obnovili.