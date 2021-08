Na Slovensku chýba cielená a systematická debarierizácia železníc

dnes 15:01 -

Štátu chýbajú komplexné informácie o stave bariér v osobnej železničnej doprave pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizoval úrad verejnej ochrankyne práv (VOP) Márie Patakyovej.

Z prieskumu, ktorý vychádzal z osobných skúseností osôb so zníženou mobilitou, odpovedí dopravcov, prevádzkovateľa dráh a stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR, taktiež vyplynulo, že zodpovedné subjekty proces debarierizácie zredukovali do požiadavky budovať prostredie prístupné osobám so zdravotným postihnutím najmä popri realizovaní celkových rekonštrukcií a modernizácií, nie však v rámci cielenej systematickej zmeny.

"Vlaková doprava je na Slovensku stále plná bariér, či už ide o neprístupnosť staníc, zastávok alebo samotný vstup do vlakov, pohyb a orientáciu v nich. Taktiež sa podľa našich zistení aj v prípade existencie výťahov či bezbariérových toaliet objavujú situácie, keď sú nefunkčné. Problémom sú napríklad aj chýbajúce informačné tabule o zmenách, bez ktorých sa ľudia so sluchovým postihnutím môžu dostať do veľmi nepríjemnej situácie," spresnila ombudsmanka.

Vo svojej správe upozorňuje, že komplikáciám môžu osoby so zníženou pohyblivosťou čeliť už pri objednávaní lístkov na vlak.

Patakyová v odporúčaniach na zlepšenie situácie navrhla, aby ministerstvo dopravy bolo ustanovené ako ústredný orgán zodpovedný za implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v osobnej železničnej doprave a aby štát vyčlenil dostatok finančných prostriedkov na odstraňovanie bariér.

Verejná ochrankyňa práv mieni, že je tiež potrebné vytvoriť pracovnú pozíciu, ktorú by zastávala osoba zodpovedná za koordináciu, sledovanie a vyhodnocovanie procesu debarierizácie osobnej železničnej dopravy.

Zároveň Patakyová navrhla vytvoriť rámcový dokument so stanovením konkrétnych úloh, cieľov a účinných nástrojov vrátane financovania s cieľom realizovať postupnú systematickú debarierizáciu osobnej železničnej dopravy s mechanizmom pravidelného vyhodnocovania jeho napĺňania.