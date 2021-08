Prudké zdražovanie na burzách pošle ceny elektriny nahor o 14 %

dnes 11:16 -

Ceny elektriny po prechodnom poklese spôsobenom pandémiou ochorenia COVID-19 tento rok na globálnych trhoch výrazne stúpli. V budúcom roku to pocítia aj domácnosti či malé firmy, ktoré patria do regulovaného segmentu. Východisková cena elektriny, ktorá vstupuje do regulačného vzorca, totiž z vlaňajších 46,10 eura za megawatthodinu (MWh) stúpla na aktuálnych 61,20 eura za MWh. Výsledná cena elektriny pre domácnosti tak vzrastie pravdepodobne o 14 %, uviedol Martin Semrič z alternatívnej distribučnej spoločnosti Magna Energia. Rast cien elektriny od budúceho roka už avizoval aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

„Regulovaná cena elektriny ako komodity preto v budúcom roku stúpne o takmer tretinu. Podľa cenového návrhu, ktorý nám už odobril Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, evidujeme 30,9-% medziročný nárast naprieč všetkými tarifami. Keďže cena silovej elektriny má na jej koncovej cene pre odberateľov podiel približne 45 %, výsledný nárast by mohol predstavovať okolo 14 %. To za predpokladu, že nedôjde k úprave ostatných zložiek finálnej ceny – predovšetkým distribučných poplatkov,“ spresnil Semrič.

Za aktuálnym cenovým vývojom stojí predovšetkým ekonomické oživenie, ktoré sa podpísalo nielen pod rastúcim dopytom po elektrine, ale aj po emisných povolenkách. Ich hodnota má pritom vplyv na výrobu elektriny z fosílnych zdrojov. V tejto situácii navyše trh čelí rozhodnutiu Nemecka odstaviť v budúcom roku všetky svoje jadrové elektrárne. Panuje teda obava, že elektriny nemusí byť dostatok, čo tiež tlačí jej ceny nahor.

Nižšie ceny pre roky 2023 a 2024, ktoré je súčasnosti na burzách možné zatiaľ vidieť, sú podľa Semriča pre slovenské domácnosti kvôli regulácii zatiaľ nedostupné. Podľa platných pravidiel totiž budú musieť dodávatelia svoje cenové návrhy odvíjať od toho, ako sa bude cena elektriny vyvíjať v prvom polroku 2022 alebo 2023. Aktuálny vývoj využiť nemôžu.

Riešením tejto situácie by bolo kompenzovať nárast cien pre rok 2022 ich spriemerovaním na dva alebo tri roky. „Odberatelia by tak ťažili z toho, že ďalšie roky by mohli byť ceny priaznivejšie. To dnes ale regulácia nedovoľuje,“ uviedol Semrič. Kto chce teda na elektrine ušetriť, mal by k spotrebe pristupovať aktívne. V prípade rodinných domov napríklad inštaláciou fotovoltaických panelov a prechodom na variabilnú tarifikáciu v kombinácii s požičovňou elektriny. „Vďaka tomu si domácnosť dokáže časť spotreby elektriny pokryť sama. Odporúčame teda každému, aby sa u svojho dodávateľa informoval, aké možnosti úspor mu v tomto kontexte ponúka,“ dodal Semrič.