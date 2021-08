V najbližšom období sa tempo rastu zahraničného obchodu spomalí

dnes 11:01 -

Export aj import Slovenska bol v júni o pätinu vyšší než pred pandémiou, pričom krajina dosiahla opäť prebytok na úrovni skoro 300 miliónov eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v pondelok. Analytička 365.bank Jana Glasová očakáva, že aj ďalšie mesiace si ešte obchodná bilancia udrží kladné saldo vďaka zahraničnému dopytu, bázický efekt v letných mesiacoch však už začína doznievať a tempá medziročného rastu exportu aj importu budú podľa nej pomalšie. Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka už ďalšie rozširovanie prebytku najskôr nebude pokračovať ani v nasledujúcich mesiacoch. Očakáva, že sa počas leta prebytky budú ďalej mierne zužovať.

"Okrem toho vývoj nášho zahraničného obchodu bude v najbližších mesiacoch závisieť aj od toho, aký dosah bude mať 3. vlna pandémie na našu ekonomiku a ako sa na našej ekonomike podpíše súčasná materiálová kríza," poznamenala Glasová.

Aj pre materiálovú krízu visí podľa nej otáznik nad vývojom automobiliek, ktoré sú najväčším ťahúňom slovenského exportu. V tomto segmente sa totiž prejavuje nedostatok čipov, ktorý spôsobuje odstávky výroby. "Ďalším veľkým problémom pre priemysel je nedostatok plastového granulátu, ktorý sa využíva vo väčšine odvetví vrátane automobiliek. Trh hlási aj problémy s nedostatkom plechov, kovov, dreva, skla a aj stavebných materiálov," poznamenala analytička.

Koršňák predpokladá, že po doznení bázického efektu – rekordne silné prebytky ako korekcia pandemickej jari v lete a na jeseň minulého roka – sa budú prebytky zahraničného obchodu mierne zužovať. "Predpokladáme však, že by predsa len mali ostávať nad úrovňou 2019. Prispieť by k tomu mal napriek polovodičovej kríze i kľúčový automobilový priemysel," skonštatoval analytik. Pomôcť by mal aj pomaly sa zotavujúci domáci dopyt. Naopak nominálne dovozy budú podľa jeho slov tlačiť nahor najmä rastúce ceny komodít.