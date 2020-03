Obavy o prežitie: Koronavírus posilní trend platobnej neschopnosti firiem

Zdroj: Atradius;TASR

Vypuknutie epidémie koronavírusu núti finančných analytikov prehodnotiť doterajší odhad platobnej neschopnosti firiem. V roku 2019 vzrástol počet platobnej neschopnosti globálne o 3 %. Pôvodný tohtoročný odhad hovoril o poklese na úroveň 2,3 %. Pozitívny odhad sa však zmenil na negatívny. „Naša analýza predpokladá zvýšenie platobnej neschopnosti v globálnom merítku o ďalších 0,8 %,“ konštatuje Tomáš Mezírka, riaditeľ poisťovne Atradius. Najvyšší percentuálny rast je očakávaný v ohnisku vírusu – v Číne. A to o ďalších 1,8 %.

Predpokladaný rast platobnej neschopnosti v roku 2020: 2,3 %

Odborníci očakávajú horšie vyhliadky aj pre celú zasiahnutú oblasť Ázie. Tam sa zvýši platobná neschopnosť o 1,5 %. V Eurozóne bude rásť počet nezaplatených faktúr o 0,8 %. Zatiaľ najmenší vplyv to bude mať na čísla v USA. Tam vzrastie platobná neschopnosť o 0,6 %. V prípade, že sa šírenie vírusu nepodarí zastaviť, ekonómovia hovoria aj o pesimistickejšom scenári. Ten ráta s globálnym rastom platobnej neschopnosti o 2,1 %. V samotnej Číne to bude pritom vysokých 4,5 %.

Klesajú odvetia ako aj HDP

Vplyv koronavírusu sa prenáša aj na ceny jednotlivých komodít. Cena medi klesla od polovice januára o 18 %, železná ruda o 10 %. Pričom Čína pokrýva 50 % respektíve 70 % svetového dopytu. Z dôvodu spomaľovania globálnej ekonomiky a narušenia dodávok sa očakáva aj pokles ceny ropy Brent. „Čína je najväčším výrobcov na svete. V súčasnosti sa dostáva pod veľký ekonomický tlak. Zaznamenávame výrazný pokles vývozu čínskych výrobkov a polotovarov do sveta. Je potrebné si totiž uvedomiť, že Čína v súčasnosti predstavuje približne 20 % svetového HDP,“ konštatuje Tomáš Mezírka, riaditeľ poisťovne Atradius.







Nepriaznivé vyhliadky sa premietnu aj do HDP jednotlivých štátov. Čína na tento rok rátala s rastom HDP na úrovni 6 %. Koronavírus ho môže znížiť o 0,6 %. V prípade dlhotrvajúcej epidémie to môže byť až o 1,5 %. Rast HDP Eurozóny bol pôvodne predkladaný na úrovni 1 %. Aktuálne prognózy hovoria o znížení odhadu o 0,2 %.



Stále viac firiem vo východnej Európe má obavy, či dokáže prežiť v dôsledku meškajúcich úhrad faktúr, resp. neplatenia vôbec. Podľa štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS, sa takto vyjadrila každá šiesta spoločnosť (16 %). Slovensko je toho jasným príkladom. Existenciálne hrozby pre zlú platobnú disciplínu cítilo v roku 2019 až 12 % respondentov. Rok predtým to bolo 9 %.



Čo sa týka východnej Európy, v roku 2018 malo obavy o vlastnú existenciu pre problémy s dlžníkmi 14 % oslovených spoločností, t. j. o dve percentá menej než vlani. Východoeurópske krajiny s najhoršími číslami v roku

2019 boli Chorvátsko (26 %), Bulharsko (24 %), Grécko (20 %) a Maďarsko (19 %).



"Obavy o vlastné prežitie sú pochopiteľné, keďže dlhodobejšie výpadky v príjmoch môžu vážne nabúrať cash flow a aj samotný chod každej spoločnosti. Odporúčam nečakať a nebáť sa; zverte sa radšej do rúk profesionálov venujúcich sa manažmentu pohľadávok, ktorí budú problémy s dlžníkmi riešiť namiesto vás," uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa správe a inkasu pohľadávok.

Diametrálne odlišné situácie odhalila štúdia pri respondentoch pochádzajúcich zo západnej Európy. V Nemecku necítia vôbec žiadnu hrozbu pre zlú platobnú disciplínu, v Dánsku len malú (2 %), no vo Francúzsku 22 % a vo Veľkej Británii sa až 23 % respondentov bojí o vlastné prežitie. Celkovo, každá siedma spoločnosť mala v roku 2019 obavy (14 %), rok predtým to bolo 15 %.