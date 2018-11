Akcie talianskych bánk klesli napriek pozitívnym výsledkom záťažových testov

dnes 16:16 -

Taliansky bankový systém sa dostal pod tlak, keďže akcie štyroch najväčších peňažných ústavov krajiny klesli napriek celkovo pozitívnym výsledkom v najnovšom záťažovom testovaní, ktoré vykonal Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Akcie Banco BPM v pondelok dopoludnia klesli o 3,4 percenta, UniCredit oslabila o vyše 1,6 percenta, Ubi Banca o 1,8 percenta a Intesa Sanpaolo si pohoršila o 2,2 percenta. Podľa analytikov oslabenie akcií poukazuje na množstvo obáv v súvislosti s Talianskom. Informoval o tom portál cnbc.com.

"Záťažové testovanie bolo v skutočnosti vo všeobecnosti v prípade talianskych bánk pozitívne. Avšak mám pocit, že akcie klesli, keďže sa začínajú vynárať otázky spojené s očakávaniami súvisiacimi s Talianskom v budúcom roku," uviedol pre americkú televíznu spoločnosť CNBC Tom Kinmonth z banky ABN Amro. Analytici Capital Economics konštatovali, že napriek výsledkom sú talianske banky "stále zdrojom znepokojenia". Je to preto, že "ekonomické predpoklady, ktoré boli základom pre túto analýzu, sú trochu optimistické."

EBA hodnotila bilancie bánk za rok 2017 a skúmala údaje pred zmenou vlády v Ríme. "Ak by EBA mala predložiť základný scenár dnes, pravdepodobne by rátal s pomalším rastom," povedal pre CNBC Jack Allen, ekonóm Capital Economics. Nová antisystémová vláda v Taliansku vyhlásila, že bude vzdorovať fiškálnym pravidlám EÚ. Výsledkom je, že obavy o schopnosť krajiny splácať svoj dlh sa zvýšili. To poškodilo talianske banky, vzhľadom na to, že patria k hlavným držiteľom talianskych dlhopisov, dodal cnbc. com.

