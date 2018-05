Nestlé uzavrie so Starbucks alianciu týkajúcu sa predaja kávy

dnes 9:01 -

Švajčiarsky potravinársky koncern Nestlé uzavrie s americkou sieťou kaviarní Starbucks alianciu týkajúcu sa predaja kávy.

Nestlé zaplatí Starbucks 7,15 miliardy USD (5,97 miliardy eur), za čo bude môcť predávať produkty firmy, ako nepomletú alebo pomletú kávu, po celom svete mimo kaviarní Starbucks, napríklad v supermarketoch. Švajčiarsky koncern okrem globálnych práv na predaj od Starbucks prevezme aj okolo 500 zamestnancov.

Transakcia by od roku 2019 mala mať pozitívny vplyv na tržby a zisk Nestlé. Tržby divízie predaja Starbucks predstavujú 2 miliardy USD ročne. "Je to dôležitý krok pre náš kávový biznis. Je to najväčšia z rýchlo rastúcich produktových kategórií Nestlé," uviedol predseda predstavenstva koncernu Mark Schneider.

Nestlé si od obchodu sľubuje posilnenie svojho postavenia v Severnej Amerike. Obe firmy chcú okrem toho spolupracovať pri vývoji nových produktov a ich uvedení na trh.

Spoločnosť Starbucks uviedla, že príjmy z predaja použije na urýchlenie nákupu vlastných akcií. Transakcia by najneskôr do roku 2021 mala mať pozitívy vplyv na zisk na akciu.