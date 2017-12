Bitcoin je špekulatívne aktívum, varoval guvernér francúzskej centrálnej banky

dnes 11:31 -

Bitcoin je špekulatívne aktívum a ľudia, ktorí do neho investujú, to robia na vlastné riziko, varoval guvernér francúzskej centrálnej banky Villeroy de Galhau.

"Musíme sa jasne vyjadriť, že bitcoin nie je v žiadnom prípade menou alebo dokonca krypromenou," povedal podľa francúzskej centrálnej banky Villeroy na konferencii v Pekingu. "Je to špekulatívne aktívum. Jeho hodnota a extrémna volatilita nemajú žiadny ekonomický základ a nikto za ne nie je zodpovedný. Francúzska centrálna banka pripomína tým, ktorí investujú do bitcoinu, že to robia len na vlastnú zodpovednosť," dodal.

Kurz bitcoinu sa v piatok vo volatilnom obchodovaní pohyboval okolo úrovne 9600 USD, keď klesol približne o 15 % zo svojho historického maxima dosiahnutého v stredu (29. 11.). Niektorí finanční experti a manažéri totiž varovali, že bitcoin je bublina a čaká ho ďalší pád.