Chceme bojovať s digitálnou chudobou, napríklad poukážkami na internet, hovorí Raši

Poslanec za stranu Hlas-SD Richard Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa chce postarať o to, aby prístup k rýchlemu internetu mali aj občania, ktorí si to pre chudobu nemôžu dovoliť. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii minister rezortu Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že týmto obyvateľom by mali byť poskytnuté poukážky na internet. „Chceme bojovať s digitálnou chudobou a na to potrebujeme dve základné veci. Prvou je to, aby tí, ktorí si internet nemôžu dovoliť, dostali poukážky na internet.

Tam, kde internet nie je, by sa mal pevnou sieťou natiahnuť až na úroveň základných a stredných škôl a aby boli pokryté aj všetky hlavné cestné koridory,“ objasnil Raši. Je taktiež presvedčený o tom, že zabezpečenie dostupnosti internetu patrí medzi ústavou garantované práva, pretože súvisí aj so vzdelaním a prístupe k práci. Slovensko podľa štátneho tajomníka pre informatizáciu Ivana Ivančina potrebuje zvyšovať úroveň digitálnej infraštruktúry, digitálnej transformácie podnikov, digitalizácie verejnej správy, ale aj úroveň digitálnej kvalifikácie populácie a IT kompetencií v rámci sektoru digitálnych technológií.

„Naše ministerstvo bude v najbližšej dekáde zastávať úlohu lídra v napĺňaní týchto cieľov. Vytvorí národnú stratégiu, ktorá bude prierezovým dokumentom a manuálom k silnejšiemu a odolnejšiemu Slovensku,“ doplnil. Súčasťou zefektívnenia riadenia bude podľa Ivančina aj dokončenie digitálnej transformácie vnútorných procesov verejnej správy. „Orientáciou na európske etablované produkty dodávané lokálnymi IT poskytovateľmi budeme podporovať štandardizáciu a preberaním inšpirácie od tých najlepších budeme vedieť vylepšiť nepriaznivú bilanciu, ktorá nám vychádza z indexu DESI,“ dodal Ivančin.

V oblasti životných situácií plánuje rezort urýchliť implementáciu čo najvyššieho počtu prioritných životných situácií, ktoré zbavia občanov a podnikateľov byrokracie. Štátny tajomník ako príklad uviedol princíp jedenkrát a dosť, vybavenie na jednom mieste či proaktívne automatizované služby. „MIRRI SR bude podporovať celoživotné formálne aj neformálne vzdelávanie IT odborníkov, aby sa tak zvýšila príležitosť obyvateľstva v rámci uplatnenia sa na trhu. Takýmto vzdelávaním vnímame možnosť vytvoriť našu spoločnosť odolnejšou,“ uzavrel Ivančin.