Spojené štáty boli najväčším obchodným partnerom Nemecka, prekonali Čínu

Foto: unplash.com/Maheshkumar Painam

Spojené štáty v prvom štvrťroku prekonali Čínu a stali sa najväčším obchodným partnerom Nemecka. Vyplýva to z výpočtov agentúry Reuters, ktoré vychádzajú z údajov spolkového štatistického úradu. Hodnota obchodu Nemecka s USA, teda vývoz a dovoz spolu, od januára do marca predstavovala 63 miliárd eur, zatiaľ čo hodnota obchodu s Čínou dosiahla necelých 60 miliárd eur.

Vlani sa Čína už ôsmy rok po sebe stala najvýznamnejším obchodným partnerom Nemecka. Celkový objem obchodu predstavoval 253 miliárd eur. Spojené štáty však zaostali len o niekoľko stoviek miliónov eur.

„Nemecký vývoz do USA teraz ďalej rástol vďaka tamojšej silnej ekonomike, zatiaľ čo vývoz do Číny a dovoz z Číny klesol,“ uviedol ekonóm Commerzbank Vincent Stamer. Podľa neho sú jedným z faktorov aj štrukturálne dôvody. „Čína sa posunula na rebríčku hodnotového reťazca a čoraz viac sama vyrába zložitejší tovar, ktorý predtým dovážala z Nemecka,“ dodal Stamer. Okrem toho aj nemecké spoločnosti čoraz častejšie vyrábajú na mieste, namiesto toho, aby tovar z Nemecka vyvážali do Číny.

Nemecko vyhlásilo, že chce znížiť svoje napojenie na Čínu. Odvoláva sa na politické rozdiely a vo svojom prvom vlaňajšom oznámení o stratégii pre Čínu obvinilo Peking z „nekalých praktík“. Ohľadom politických krokov na zníženie závislosti sa však Berlín vyjadruje neisto.

Čínskej ekonomike sa darí horšie, zatiaľ čo americká ekonomika prekonáva očakávania

Nemecký dovoz tovaru z Číny klesol v prvom štvrťroku medziročne o takmer 12 percent. Vývoz tovaru do Číny sa znížil o viac než jedno percento, uviedol ekonóm nemeckého inštitútu IW Jürgen Matthes. Na USA teraz podľa neho pripadá približne desať percent nemeckého vývozu, zatiaľ čo podiel Číny klesol na menej než šesť percent. Podľa neho k zmene pravdepodobne prispieva skutočnosť, že čínskej ekonomike sa darí horšie, než mnohí dúfali, zatiaľ čo americká ekonomika prekonáva očakávania.

Nie je však isté, či tento vývoj bude pokračovať. „Ak sa po novembrových voľbách v USA zmení administratíva Bieleho domu a bude sa uberať skôr smerom k uzatváraniu trhov, mohol by sa tento proces zastaviť,“ uviedol prezident obchodného združenia BGA Dirk Jandura.