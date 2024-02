Raiffeisen rokuje o predaji svojej bieloruskej dcéry Priorbank

Ilustračné foto. Foto: Twitter/Reuters

Raiffeisen Bank International (RBI) má v úmysle predať svoju bieloruskú dcérsku spoločnosť Priorbank a v súčasnosti vedie „pokročilé rokovania“ so spoločnosťou Soven 1 Holding Limited zo Spojených arabských emirátov. Rakúska banková skupina to oznámila v stredu.

Predaj by znamenal odchod RBI z bieloruského trhu a skupine by priniesol stratu vo výške 225 miliónov eur. Tá by vyplývala z rozdielu medzi účtovnou hodnotou vlastného imania a očakávanou kúpnou cenou. Okrem toho by dokončenie transakcie malo negatívny vplyv na výkaz ziskov a strát skupiny vo výške približne 450 miliónov eur, čo RBI odôvodnila „reklasifikáciou prevažne historických kurzových strát“.

Očakávaný vplyv na ukazovateľ kmeňového kapitálu Tier 1 však bude minimálny, ubezpečovala RBI v tlačovej správe. Uzavretie transakcie je okrem iného podmienené preukázaním financovania zo strany investora vrátane poskytnutia celého zabezpečenia kúpnej ceny. Potenciálna výška kúpnej ceny v prípade uskutočnenia transakcie nebola zverejnená. RBI vlastní 87,74 % akcií spoločnosti Priorbank.