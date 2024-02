Podľa Hlinu je paradox, že protestujúci farmári sa nezastavili aj pri ministerstve

Ilustračné foto. Foto: TASR

Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) považuje za paradox, že poľnohospodári sa pri štvrtkovom proteste nezastavili pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ale najprv smerovali k Národnej rade (NR) SR. Hlina to uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii.

„Nie celkom rozumiem tomu, prečo dnes boli poľnohospodári pred Národnou radou, lebo vecne príslušné poľnohospodárom je ministerstvo pôdohospodárstva a PPA,“ uviedol Hlina. Opätovne vyzval na diskusiu o problémoch poľnohospodárov pri okrúhlom stole.

Hlina sa vyjadril aj k požiadavkám protestujúcich farmárov. Poľnohospodári odmietajú prísne environmentálne obmedzenia Európskej únie, rastúcu byrokraciu, uvoľnenie dovozu agrokomodít z tretích krajín, ale dožadujú sa aj urýchleného vyplatenia priamych podpôr. Podľa Hlinu farmári môžu uspieť v EÚ so svojimi požiadavkami, keďže sa blížia voľby do Európskeho parlamentu.

Poslanec ocenil, že sa medzi požiadavky protestujúcich farmárov dostali aj priame platby. „Lebo u nás poľnohospodári ešte nedostali to, čo mali dostať. V Európe sa búria poľnohospodári za to, čo im plánujú zobrať. To je parametrický rozdiel oproti tomu, čo je u nás,“ uviedol Hlina s tým, že v požiadavkách protestujúcich farmárov mu však chýbalo volanie po spravodlivosti, čestnosti a po tom, aby sa už neopakovali kauzy ako Dobytkár.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Alvaro Barrientos

Protesty poľnohospodárov Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vo štvrtok zorganizovala na celom Slovensku. Podľa šéfa SPPK Emila Macha vyšlo do ulíc viac ako 2200 traktorov a 4000 poľnohospodárov. Kolóna traktorov protestujúcich farmárov sa zastavila aj pred Zastúpením EK, kde SPPK predniesla svoje požiadavky a odovzdala ich zastúpeniu.