Košický samosprávny kraj chcel kúpiť balón za 120 000 eur

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) v pondelok schválilo prvú úpravu tohtoročného rozpočtu. V položkách návrhu sa pôvodne nachádzal aj nákup teplovzdušného balóna za 120 000 eur, ktorú poslanci pozmeňujúcim návrhom zrušili.

Predseda KSK Rastislav Trnka pri výdavku na balón uviedol, že išlo o chybu, a to aj v prípade podpisu rozpočtového opatrenia. Ospravedlnil sa za to s tým, že peniaze na tento účel neboli minuté. „Tento balón v tejto sume sa nemal nikdy realizovať, ani nebude. Berte to ako zmätočnú položku, ktorá sa nebude realizovať,“ povedal poslancom. Viacerí z nich si však vyžiadali aj prijatie uznesenia v tomto smere.

Podľa materiálu na rokovanie bolo v rámci rozpočtu schválené poskytnutie dotácie 120 000 eur pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus na nákup teplovzdušného balóna presunom z investičnej akcie Výstavba cyklistických prístreškov. „Teplovzdušný balón bude slúžiť ako atrakcia na viacerých podujatiach, ktoré sú podporované Košickým samosprávnym krajom,“ uvádza dokument. Trnka povedal, že sa o tom dozvedel len krátko pred rokovaním zastupiteľstva. Podľa uznesenia poslancov sa 120 000 eur z programu samospráva a vzťahy s verejnosťou presunie do centrálnej rezervy.

Prijatá úprava rozpočtu sa okrem iného týka zvýšenia bežných výdavkov o 6,2 milióna eur a kapitálových výdavkov o 1,6 milióna eur. Súčasťou zmien je napríklad zvýšenie bežných výdavkov v programe vzdelávanie o 2,4 milióna eur a v programe sociálne služby o 1,6 milióna eur. V programe komunikácie ide o zvýšenie bežných výdavkov o 900 000 eur na zabezpečenie zazmluvnených súvislých opráv ciest a vypracovanie koncepcií cyklodestinácií. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe komunikácie schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 505 000 eur z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na rekonštrukciu mosta pri obci Vojany a rekonštrukciu priepustu v obci Slanec.