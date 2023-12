Nemecká ekonomika tento rok mierne klesne: Zotavenie bude slabé

Foto: pixabay.com/karlherl

Nemecká ekonomika zaznamená tento rok mierny pokles a v budúcom roku bude síce rásť, tempo rastu však bude slabé. Uviedla to v piatok v najnovšej správe nemecká centrálna banka s tým, že dopyt zo zahraničia je nízky, vládne dotácie na zelenú transformáciu sa obmedzili a vysoké úrokové sadzby obmedzujú ekonomickú aktivitu.

Podľa správy Bundesbank tak najväčšia ekonomika eurozóny bude naďalej zaostávať za vývojom ekonomík susedných štátov. Jej situáciu skomplikoval fakt, že nemecké hospodárstvo pôvodne stavalo na nízkych úrokových sadzbách, lacných energiách a rastúcom exporte, toto obdobie sa však skončilo. Navyše, nepriaznivú situáciu ešte zhoršil fakt, že nemecká vláda musela pristúpiť po rozhodnutí Ústavného súdu k výrazným škrtom vo výdavkoch.

Ústavný súd v novembri rozhodol, že vládna koalícia porušila dlhové pravidlá zakotvené v ústave, keď previedla nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie nového koronavírusu do klimatického a transformačného fondu. Po niekoľkých týždňoch rokovaní sa koalícia tento týždeň nakoniec dohodla, že výdavky fondu v budúcom aj nasledujúcich rokoch klesnú.

V roku 2025 očakáva ďalšie spomalenie

Bundesbank v najnovšom ekonomickom výhľade očakáva, že tento rok klesne hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka o 0,1 %. V budúcom roku by sa ekonomika mala podľa banky zotaviť, rast by však mal dosiahnuť iba 0,4 %. V ďalších dvoch rokoch potom počíta so zrýchlením rastu na 1,2 % a 1,3 %.Čo sa týka inflácie, Bundesbank predpokladá, že tento rok dosiahne 6,1 % a v budúcom roku sa spomalí na 2,7 %. V roku 2025 očakáva ďalšie spomalenie na 2,5 % a v roku 2026 by sa už miera inflácie mala priblížiť k inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky (ECB). Ten je stanovený na 2 % a Bundesbank predpokladá, že v roku 2026 dosiahne miera inflácie v Nemecku 2,2 %.