Koalícia sa dohodla na rozpočte! Kedy sa dozvieme, aký daňový koktail pre nás namiešala?

Predstavitelia vládnych strán počas štvrtkového rokovania koaličnej rady. Foto: Úrad vlády SR

Premiér Robert Fico vo štvrtok večer po rokovaní koaličnej rady oznámil, že padla dohoda na budúcoročnom rozpočte. Čo konkrétne Slovákov čaká, však zatiaľ neprezradil. Dozvedieť sa to však máme už čoskoro.

Vládna koalícia Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa vo štvrtok večer na zasadnutí koaličnej rady dohodla na návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024. Takýto odkaz poslal premiér Robert Fico do médií. Čo to však v praxi znamená, sme sa zatiaľ nedozvedeli. Konkrétne opatrenia, ktoré budú rozpočet formovať, by však mali byť známe už budúci týždeň, kedy má o nich rokovať vládny kabinet a následne aj parlament.

„Príslušné legislatívne návrhy vláda SR prerokuje v pondelok 4. decembra a Národná rada SR môže o nich začať rokovať v stredu 6. decembra,“ uvádza sa vo vyhlásení predsedu vlády. Jediné, čo ku koaličnej dohode dodal je to, že má ísť o návrhu rozpočtu, ktorý je kombináciou konsolidácie „rozbitých verejných financií a zachovania prvkov silného sociálneho štátu.“

Čo však môžeme od novej vlády očakávať na strane rozpočtových príjmov či výdavkov jej predstavitelia sčasti už predstavili. Otvorene sa totiž hovorí, že diera v štátnej kase sa má plátať jednak dokola spomínanou bankovou daňou, ale aj zvyšovaním daní z tabaku, alkoholu či sladených nápojov.

Programové vyhlásenie vlády však hovorí aj o zvyšovaní progresivity pri zdaňovaní zamestnancov či dodatočnom zdaňovaní vysokoziskových podnikov. Spomína sa v ňom však aj zvyšovanie daní z nehnuteľností „s ohľadom na sociálny štandard obyvateľstva“. Tabu by nemalo byť ani zvyšovanie environmentálnych daní a taktiež ani daní z hazardu. Či sa niektoré z týchto patrení stanú realitou už v budúcom roku, si budeme musieť počkať.

Nielen vyššie dane, ale aj výdavky

Čo myslel premiér Fico „zachovaním prvkov silného sociálneho štátu“ pri rozpočte už zástupcovia koalície taktiež do značnej miery naznačili. Kým na jednej strane sa majú zvyšovať dane, na druhej strane sa totiž budú zvyšovať aj výdavky. A to napríklad na trinásty dôchodok, či vládnu pomoc so splátkami hypoték.

Práve financovanie trinásteho dôchodku pritom malo byť aj na programe štvrtkového rokovania koaličnej rady. Po odmietnutí rušenia súčasnej verzie rodičovského dôchodku zo strany SNS bolo totiž potrebné v koalícii hľadať kompromisy. Práve z radikálnej zmeny financovania rodičovského dôchodku sa mala totiž financovať podstatná časť trinástych dôchodkov. Ak Fico hovorí o dohode na rozpočte, koalícii sa zrejme aj tento problém podarilo vyriešiť. Ako, na to si budeme musieť taktiež počkať.

Zaujímavé však bude sledovať aj to, ako sa vládna koalícia vysporiada s daňovým bonusom na deti z dielne predchádzajúcej vlády. Súčasťou zmien v zdaňovaní fyzických osôb má byť totiž podľa programového vyhlásenia vlády aj „sociálne spravodlivejšie“ nastavenie daňového bonusu na dieťa.

Ako však bude budúcoročný rozpočet Slovenska, ako aj všetky opatrenia, z ktorých bude vyskladaný, vo finále vyzerať, budeme vedieť už budúci týždeň. Rovnako tak by malo byť vtedy známe, či sa vláda odhodlá na nejakú zásadnejšiu konsolidáciu deravého slovenského rozpočtu, alebo pôjde v línii svojho programového vyhlásenia. V ňom sa totiž vláda zaväzuje k zníženiu schodku verejných financií o 0,5 % hrubého domáceho produktu, čo je absolútne minimum, ktoré od nás vyžaduje Európska únia.