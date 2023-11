Pripravte sa na zvyšovanie daní! Vláda schválila svoje programové vyhlásenie, kde chce získať peniaze?

Aktualizované Predseda vlády Robert Fico. Foto: SITA

Nový kabinet Roberta Fica predstavil svoje zámery na nasledujúce volebné obdobie. Deravú štátnu kasu má lepiť a zdroje na nové priority priniesť tiež zvyšovanie rôznych daní.

Terčom majú byť banky, vysokoziskové firmy a podnikatelia, ale aj zamestnanci s vysokým príjmom. V hre je však tiež zvyšovanie daní, ktoré zasiahne ďaleko širšiu skupinu obyvateľov. Zmeny zrejme čakajú aj minulou vládou schválený rodinný balíček s daňovým bonusom na dieťa, daň z nehnuteľností a tiež dane z negatívnych externalít, ako sú alkohol, tabak či hazard. Vylúčené však podľa v pondelok schváleného Programového vyhlásenia vlády nie je ani zavedenie spotrebnej dane zo sladených nápojov.

„V oblasti zdaňovania vláda zabezpečí horizontálnu spravodlivosť zmenou pomeru medzi zdanením majetku a kapitálu a zdanením príjmov z práce, pričom bude reflektovať vyššie zdanenie negatívnych externalít,“ opisuje nový kabinet svoje zámery v daňovej oblasti na nasledujúce štyri roky v časti s názvom Zvýšenie daňovej solidarity.

Zrejme nikoho neprekvapí, že prvým bodom v tejto časti programového vyhlásenia je návrh na zavedenie bankovej dane. Strana Smer-SD, ktorá ovláda aj rezort financií, totiž o ňom hovorí už mesiace. Podľa programového vyhlásenia má byť cieľom tohto opatrenia redistribuovať nadmerné zisky finančných inštitúcií, najmä bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na území Slovenska.

Tie sa tak majú spolupodieľať na financovaní základných verejných funkcií štátu. Či tieto zvýšené náklady banky prenesú na klientov, je otázne. Vláda tvrdí, že sa tomu pokúsi zabrániť. „Vláda zároveň vyvinie úsilie na zabránenie prenosu vplyvov zavedenia tohto nástroja na klientov finančných inštitúcií,“ uvádza sa v programovom vyhlásení.

Terčom vysoké zisky a príjmy

Banky však nie sú zďaleka jediným cieľom nového kabinetu. Ten totiž avizuje, že s nadmernými ziskami by sa mali so štátom podeliť aj ďalšie firmy či podnikatelia. „Vláda bude presadzovať zavedenie osobitných finančných nástrojov, ktoré budú reflektovať mimoriadne zisky a nadzisky sektorov, korporácií, právnických alebo fyzických osôb s cieľom vytvoriť zdroje pre financovanie adresných verejných politík,“ píše nový kabinet vo svojom programovom vyhlásení.

Zvyšovanie daňového zaťaženia zrejme neobíde ani zamestnancov s vyššími príjmami. Podľa programového vyhlásenia totiž vláda v oblasti zdanenia príjmov fyzických osôb navrhne zaviesť vyššiu progresivitu úpravou pásiem základu dane. Tieto zmeny by pritom nemali mať dopad na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Súčasťou zmien v zdaňovaní fyzických osôb má byť aj „sociálne spravodlivejšie“ nastavenie daňového bonusu na dieťa.

V oblasti majetkových daní vládny kabinet Roberta Fica podľa programového vyhlásenia navrhne zvýšiť zdanenie nehnuteľnosti s ohľadom na sociálny štandard obyvateľov rovnako s cieľom vyhnúť sa negatívnemu vplyvu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. „Vlastníkov viacerých nehnuteľností určených na bývanie v prípade druhej a ďalšej takejto nehnuteľnosti zdaní vo väčšom rozsahu,“ dodáva vláda.

Dočkáme sa aj zdaňovania malinoviek?

Tá zároveň priznáva, že plánuje pokračovať v zvyšovaní daní z tabaku a liehu. Tam však boj s negatívnymi externalitami skončiť nemusí. Do programového vyhlásenia sa dostali totiž aj opatrenia z takzvaného lega úradníckej vlády, ktoré mohli byť vnímané kontroverznejšie. „V tomto kontexte vláda zváži aj zavedenie dane zo sladených nápojov,“ uvádza sa v materiáli.

Podobne sa má v štátnej kase zvyšovať význam environmentálnych daní, konkrétne to však kabinet nešpecifikuje. Zároveň však avizuje, že posúdi tiež možnosti na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu z prevádzkovania hazardných hier aj v záujme pokrytia výdavkov na zabezpečenie spoločenskej kompenzácie negatívnych externalít vyplývajúcich z hrania hazardných hier a zvýši podiel účasti miest a obcí na príjmoch z hazardu.

Tam by však úsilie o obmedzovanie hazardu končiť nemalo. Vláda chce totiž vypracovať novú koncepciu štátnej politiky v oblasti hazardných hier vzhľadom na dynamický rozvoj v oblasti digitálnych technológií s cieľom dôslednejšej ochrany zraniteľných skupín osôb a zamedzenia prístupu k nelegálnemu hazardu. Dočkáme sa zrejme aj zavedenia regulácie reklamných a propagačných aktivít prevádzkovateľov hazardných hier.

Miliardová konsolidácia

Programové vyhlásenie vlády v oblasti daňovej politiky je pritom podľa ministra financií Ladislava Kamenického reakciou na katastrofálny stav verejných financií. Ako podľa TASR povedal po pondelňajšom rokovaní kabinetu, už tento rok je deficit najvyšší v EÚ a v tom budúcom by bol bez prijatia ozdravných opatrení ešte horší. Aj keď sa vláda v programovom vyhlásení zaväzuje k zníženiu schodku oproti tomuto roku o 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), na jeho dosiahnutie bude potrebná jedna z najvyšších konsolidácii v histórii, tvrdí.

Bez prijatia opatrení by bol podľa neho deficit v budúcom roku „absolútne mimo kontroly“ a dosiahol by vyše 9 miliárd eur. Označil to za dedičstvo predchádzajúcich vlád. Nestačí preto prijať opatrenia v objeme 0,5 % HDP, čo by bolo približne 650 miliónov eur. „Ak sa chceme dostať na tú pol percentnú konsolidáciu, ktorú máme v programovom vyhlásení vlády, bavíme sa o 2 až 2,5 miliarde eur. Čiže to bude jedna z najväčších konsolidácii, aké sme tu mali,“ cituje Kamenického TASR.

Konkrétne parametre ozdravných opatrení zatiaľ komentovať nechcel, o konsolidačnom balíku musí ešte rokovať a dohodnúť sa na ňom koaličná rada. „Za mňa môžem povedať, že budem vyberať také opatrenia, ktoré budú mať najmenší dopad na tých sociálne slabých, na tých chudobnejších na Slovensku, aby sa to čo najmenej dotklo ich životov,“ zdôraznil minister financií.

Podľa vlastných slov nie je zástancom plošného zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o jedno z opatrení, ktoré navrhovala ešte vláda odborníkov pod vedením Ľudovíta Ódora. „Toto je posledná možnosť, po ktorej by som vôbec siahol, lebo to má automaticky vplyv na každého jedného obyvateľa Slovenskej republiky,“ konštatoval Kamenický.