Finančná správa dlho bez prezidenta nezostala: Kamenický siahol po známom mene z pôsobenia predošlej vlády!

Aktualizované Jozef Kiss. Foto: TASR/Jakub Kotian

Prezident finančnej správy Jiří Žežulka len vo štvrtok požiadal ministra financií Ladislava Kamenického o odvolanie z funkcie z osobných dôvodov. A už od piatka má finančná správa aj nového šéfa, a to Jozefa Kissa.

Ako informoval rezort financií, minister financií Ladislav Kamenický vymenoval Jozefa Kissa za nového šéfa finančnej správy k piatku 15. decembra. Minister avizuje aj tlačovú besedu k vymenovaniu nového prezidenta, a to na pondelok doobeda.

Za bývalej vlády v PPA

Nový šéf daniarov donedávna viedol Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Do jej vedenia nastúpil koncom júna 2021 a viedol ju až do polovice novembra tohto roka. Do agentúry nastúpil ako krízový manažér s cieľom obhájiť a ochrániť záujmy PPA a Slovenska smerom k Európskej únii.

Kiss však aktuálne do čela finančnej správy prichádza zo štátneho podniku Letové prevádzkové služby. Po ukončení pôsobenia v PPA tam bol poverený rovnako riadením celej inštitúcie.

Krok bývalého prezidenta prišiel náhle

Prezident finančnej správy Jiří Žežulka vo štvrtok odovzdal ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému svoju rezignáciu, v ktorej požiadal o odvolanie z funkcie. Minister žiadosť prijal.

„Bolo mi veľkou cťou viesť finančnú správu a som hrdý na výsledky, ktoré sme v uplynulých troch rokoch dosiahli. Chcel by som poďakovať svojim kolegom, súčasnému pánovi ministrovi a všetkým jeho predchodcom za príležitosť viesť túto inštitúciu. Verím, že budúci prezident finančnej správy bude pokračovať v procesoch, ktoré sa nám podarilo naštartovať,“ uviedol odchádzajúci prezident.

Vymenovaný bol za Matovičovej vlády

Jiřího Žežulku do funkcie šéfa finančnej správy vymenoval od decembra 2020 vtedajší minister financií Eduard Heger. Nový šéf daniarov vzišiel z výberového konania. O funkciu prezidenta finančnej správy malo vtedy záujem 11 kandidátov.

Výberová komisia vybrala troch najlepších na základe bodového ohodnotenia, ktorých odporučila na výber ministrovi financií Eduardovi Hegerovi. Žežulka v minulosti pôsobil na viacerých pozíciách v českej finančnej správe.