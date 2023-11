Slovenský plynárenský priemysel uviedol, že väčšinu dodávok plynu už nemusí mať z Ruska

Ilustračné foto. Foto: TASR

Najväčší dodávateľ zemného plynu na Slovensku, štátom vlastnená spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), dokáže prostredníctvom skôr uzavretých diverzifikačných kontraktov s veľkými medzinárodnými firmami pokryť v súčasnosti väčšinu potrieb svojich zákazníkov z iného než ruského zdroja. Kontrakty boli uzavreté na roky 2023 a 2024 a SPP rokuje o ich predĺžení. ČTK o tom informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta.

V minulosti bolo Slovensko prakticky úplne závislé na dovoze ruského plynu. Riaditeľ najväčšej ukrajinskej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz Oleksij Černyšov predtým povedal, že cez Ukrajinu do roku 2025 už nepotečie na Západ žiadny ruský plyn. Tranzit ruského zemného plynu cez Ukrajinu v súčasnosti pokračuje napriek ruskej vojenskej invázii do susednej krajiny.

„Flexibilita diverzifikačných kontraktov spolu s nadštandardnými zásobami plynu, ktoré SPP uskladnil v zásobníkoch, nám umožňujú v prípade potreby v súčasnosti zabezpečiť aj kompletnú spotrebu našich zákazníkov z iného ako ruského zdroja,“ uviedol Šebesta.

SPP podľa neho prijme potrebné opatrenia v záujme zaistenia energetickej bezpečnosti Slovenska a stabilných dodávok plynu aj po roku 2024. Spoločnosť pri tom plánuje zohľadniť skutočnosť, že plynárenská sústava Slovenska je prepojená so všetkými susednými krajinami a umožňuje obojstrannú prepravu plynu. Trhový podiel SPP na dodávkach plynu na Slovensku vlani dosiahol takmer 58 percent a tento rok podľa firmy zrejme stúpne.

Spoločnosť má platný kontrakt s Gazpromom na plyn do roku 2034

SPP má platný kontrakt s ruským koncernom Gazprom na dodávky plynu do roku 2034. Vlani po ruskej invázii na Ukrajinu Gazprom opakovane krátil dodávky plynu pre SPP. Slovensko podobne ako ďalšie krajiny uzatvorilo kontrakty na dodávky plynu s inými dodávateľmi a tiež nakupovalo skvapalnený zemný plyn (LNG).

Odklon európskych krajín od ruského plynu sa prejavil tiež vo výsledkoch prevádzkovateľa slovenského tranzitného plynovodu, spoločnosti Eustream. Firma vo svojom uplynulom finančnom roku od augusta 2022 do konca tohtoročného júla prepravila podľa svojej výročnej správy 16,97 miliardy metrov kubických plynu. Medziročne to predstavuje pokles o viac ako polovicu. V minulosti pritom spoločnosť prepravila ročne okolo 60 miliárd metrov kubických plynu. Prepad výkonov Eustreamu tiež spôsobil, že sa táto pološtátna firma naposledy prepadla do straty, zatiaľ čo v minulosti patrila k najziskovejším firmám na Slovensku. V Eustreame má podiel a manažérsku kontrolu skupina Energetický a priemyselný holding (EPH) podnikateľa Daniela Křetínskeho.