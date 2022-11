M.Viskupič: Prezidentka jasne skritizovala rozpočet, mal by prejsť úpravou

dnes 14:31 -

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojej správe o stave republiky, ktorú v utorok predniesla v pléne Národnej rady (NR) SR, jasne skritizovala predložený návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Skonštatoval to predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS), podľa ktorého by rozpočet mal prejsť výraznými zmenami a následne by sa o ňom dalo rozprávať.

Hlava štátu podľa Viskupiča prezentovala svoje výhrady k rozpočtu, chýbajúce výdavkové limity aj to, že rozpočet nereflektuje ani aktuálne platný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý hovorí, že v roku 2024 by mal byť pripravený vyrovnaný rozpočet. "Povedala jasne, že predpokladá a predstavuje si, že rozpočet by mal doznať vážnych zmien, aby dodržiaval platné zákony, aby rezervy v ňom boli zmysluplné, aby ich určenie bolo jasné," poznamenal.

Dodal, že prezidentka tiež povedala, že rozpočtové provizórium je problém. Podľa neho teda vyzvala na úpravu rozpočtu tak, aby bol lepší a dalo sa zaň hlasovať. Rozpočet tak, ako bol predložený, je podľa Viskupiča nepodporiteľný a nedá sa upraviť jedným pozmeňujúcim návrhom. "Naša predstava je, že vláda by mala stiahnuť rozpočet z rokovania Národnej rady, zapracovať výdavkové limity, znížiť deficit, zmeniť rezervy, spresniť ich určenie, nastaviť, aby boli len na to, na čo sú určené, a následne, ak by takýto upravený rozpočet prišiel do parlamentu, tak, samozrejme, dá sa potom o ňom rozprávať," pripustil Viskupič.

Prezidentka SR vystúpila v utorok v pléne parlamentu so správou o stave republiky. Okrem iného v nej označila prípadné rozpočtové provizórium za prehru všetkých. Hlava štátu dúfa v rozumný kompromis vo vzťahu k vecným a opodstatneným výhradám voči návrhu rozpočtu. Vláde vyčítala, že nedeklarovala spôsob vyrovnania sa so sankciami dlhovej brzdy i neistotu, či v dôsledku schválenia rozpočtu neprídeme o financie z plánu obnovy. Ocenila však niektoré reformy.