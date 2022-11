Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu skĺzla pod hranicu 87 USD za barel

dnes 8:16 -

Ceny ropy pokračovali v pondelok v poklese, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 87 USD za barel (159 litrov). Obavy z nedostatočnej ponuky na trhu sa naďalej znižujú, naopak, pretrvávajú obavy z poklesu dopytu zo strany Číny. Navyše na ceny tlačí kurz dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.40 h SEČ 86,95 USD (83,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 67 centov (0,76 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom, ktorý v pondelok exspiruje, dosiahla 79,50 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 58 centov alebo 0,72 %.

V obidvoch prípadoch zaznamenali ceny ropy za minulý týždeň výrazný pokles. V prípade ceny Brentu dosiahol zhruba 9 % a v prípade ceny WTI okolo 10 %.

"Okrem zhoršených vyhliadok dopytu v dôsledku prísnych protipandemických opatrení v Číne ceny ropy ovplyvňuje aj opätovné posilnenie dolára," povedala Tina Tengová, analytička z CMC Markets. Ako dodala, prakticky všetky nedávne údaje o vývoji ekonomiky z najväčších priemyselne rozvinutých krajín poukazujú na scenár recesie, najmä v eurozóne a Británii.