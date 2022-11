V strate skončilo vlani menej firiem, je ich však stále veľa

dnes 11:16 -

Minulý rok bol z pohľadu výsledku hospodárenia firiem na Slovensku priaznivejší ako rok 2020. Z dostupných daňových priznaní vychádza, že medziročne vykázalo nulový alebo záporný výsledok hospodárenia o tri percentá menej firiem. Počet stratových firiem však stále zostáva vysoký. Vyplýva to z dát nadnárodnej analytickej spoločnosti Dun & Bradstreet.

Z celkového počtu 244.000 kapitálových spoločností na Slovensku vykázalo 111.000 z nich v daňovom priznaní za rok 2021 nulu alebo stratu. Ide pritom o takmer 7000 podnikateľských subjektov menej ako v roku 2020. "Rok 2020 bol charakterizovaný ochromením ekonomiky v dôsledku vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala na podnikateľov výrazný vplyv. V minulom roku množstvo spoločností našlo spôsoby, ako so situáciou bojovať," myslí si analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Aktuálne čísla však ukazujú, že počet firiem v strate sa stále nachádza nad úrovňou roku 2019 a je druhý najvyšší za posledných päť rokov. Štěpánová dodala, že daň do štátneho rozpočtu odviedlo takmer 134.000 podnikov.

V roku 2021 odviedlo bezmála 60.000 spoločností štátu na daniach sumu v rozpätí od jedného do 1000 eur, pričom viac ako 50.000 podnikateľov priznalo daň z príjmov v rozpätí od 1000 do 10.000 eur. Z analýzy vyplýva, že vyše 20.000 podnikateľov, teda osem percent zo všetkých, odviedlo do štátnej kasy vo forme daní za vlaňajšok sumu do výšky 100.000 eur. Do jedného milióna eur vyšla daň trom tisíckam spoločností a nad milión eur dovedna 303 podnikateľským subjektom, čo predstavuje 0,12 percenta zo všetkých spoločností.

"Z našich dát v rámci medziročných porovnaní vyplýva, že počet firiem, ktoré štátu odviedli daň vo finančnom rozpätí od 10.000 eur až nad jeden milión eur, bol za posledných päť rokov najvyšší," dodala Štěpánová.