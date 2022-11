Do skupinového nákupu fotovoltických systémov S.O.S. sa zaregistrovalo 1500 ľudí

Zdroj: TASR

Do skupinového nákupu fotovoltických systémov pre rodinné domy, ktoré pripravila Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade, sa registrovalo už viac ako 1500 spotrebiteľov. Informovala o tom projektová manažérka S.O.S. Petra Čakovská s tým, že na ich ponuku reagovalo niekoľko dodávateľov týchto zariadení, napokon vybrali dvoch.

"Spoločnosti v rámci skupinového nákupu mohli spotrebiteľom ponúknuť výhodnejšie podmienky na nákup a inštaláciu fotovoltických zariadení. Rokovania boli ukončené, ponuky sa pripravujú a už teraz môžeme zverejniť, že spotrebitelia zaregistrovaní do skupinového nákupu si budú môcť vybrať z dvoch typov panelov značiek LONGI a JA SOLAR," uviedla Čakovská. K dispozícii je obmedzený počet fotovoltických zariadení.

Ponuky zašlú v novembri

Ponuky registrovaným spotrebiteľom zašlú v druhej polovici novembra. Ak ich podmienky presvedčia, budú si môcť okamžite dohodnúť stretnutie s obhliadkou a uzatvoriť zmluvu s dodávateľom. Vybrané fotovoltické panely sú podľa Čakovskej vysoko kvalitné a v nezávislom medzinárodnom porovnávacom teste spotrebiteľských organizácií získali vysoké hodnotenie. "Dodávatelia garantujú zazmluvnenú cenu a inštalácie sú plánované v období marec až august 2023," dodala s tým, že registrácia do skupinového nákupu je stále otvorená na stránke www.spolocnenakupy.sk., a to až do konca novembra.

Fotovoltické zariadenia sa stávajú podľa S.O.S. kľúčovým pomocníkom v rodinných domoch. Aby však prechodom na slnečnú energiu majitelia skutočne ušetrili, musia si vedieť vybrať kvalitné zariadenia od overených dodávateľov. Výhod ich inštalácie je podľa Čakovskej niekoľko. "Nižšie účty za elektrinu, efektívnejšia spotreba vďaka dostupným virtuálnym batériám, vyššia hodnota nehnuteľnosti a v neposlednom rade nižšie emisie, čistejšie ovzdušie a lepšie zdravie," vymenovala.

Fotovoltické elektrárne ako obnoviteľný zdroj energie sú jednou z technológií, na ktoré sa v S.O.S. zamerali v rámci európskeho projektu CLEAR-X. Ten je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 a realizuje sa v ďalších piatich krajinách. "Cieľom je decentralizácia energetického trhu a chceme docieliť, aby si spotrebu a cenu energií manažovali spotrebitelia sami," uzavrela Čakovská.