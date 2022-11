Šesť spotrebiteľských profilov: Ste to, čo jete

Zdroj: oPeniazoch

Dňa 3. októbra 2022 oznámila brazílska skupina JBS, producent hovädzieho, kuracieho a bravčového mäsa, zatvorenie svojej americkej dcérskej spoločnosti zameranej na alternatívy mäsa, dva roky po uvedení svojich prvých náhrad. Brazílska firma naznačila, že sa zameria na brazílske a európske trhy, ktoré sa zdajú byť prístupnejšie k alternatívnym mäsovým výrobkom.

Pochopenie toho, čo riadi preferencie spotrebiteľov pri výbere potravín, je pre spoločnosti v agropotravinárskom sektore kľúčové. Voľba je ale výsledkom zložitého procesu založeného na niekoľkých faktoroch, ako sú vnútorné a vonkajšie vlastnosti produktu, presvedčenie a znalosti spotrebiteľa alebo dokonca kontext spotreby.

Akademičky Laurie Balbová a Andrea Gourmelenová, venujúce sa oblasti marketingu, zverejnili na stránkach The Conversation výsledky svojho výskumu, v ktorom hľadali odpovede na otázky, do akej miery spotrebitelia predvídajú určité dôsledky pri výbere potravín a aké sú tieto dôsledky a či ich možno použiť na zostavenie jednotlivých typov spotrebiteľa.

Zváženie budúcich následkov

Podľa literatúry sa každý v rôznej miere obávame budúcich následkov svojich činov. Zvažovanie budúcich dôsledkov by bolo relatívne stabilnou premennou, psychologickou dispozíciou, ktorá sa však môže vyvíjať podľa životného prostredia jednotlivca. Dvaja spotrebitelia môžu získať rovnaké skóre a brať do úvahy úplne odlišné dôsledky: jeden bude myslieť na dôsledky na svoje zdravie a druhý bude motivovaný dôsledkami na životné prostredie. V marketingovej logike teda nie je relevantné riešiť ich rovnakým spôsobom, preto sa vo výskume vedkyne zamerali na konkrétne dôsledky stravovania. Oslovili 28 účastníkov s rôznymi profilmi z hľadiska socio-demografie a stravovacích návykov. Dôsledky uvedené účastníkmi rozdelili do dvoch kategórií, dôsledky pre ostatných a dôsledky pre seba.

V kategórii „dopady na ostatných“ sa najčastejšie uvádzajú dôsledky na životné prostredie:

„Dnes čerpáme zo zásob planéty, stali sme sa pre planétu toxickými, zle vyrábame, zle ťažíme." To ukazuje, do akej miery si spotrebitelia uvedomujú a citlivo reagujú na otázku vplyvu ich výberu potravín na životné prostredie.

Dôsledky na stav zvierat sú nasledovné:

„Nemyslím si, že by si niekto na tejto zemi zaslúžil nevidieť slnko, žiť na 3 m2 a nechať si odrezať hlavu"

Potom prichádza otázka sociálnych väzieb a medziľudských vzťahov, akt spoločnej konzumácie potravín ako dôsledok výberu potravín. V menšej miere sa účastníci zmienili aj o dôsledkoch výberu na ekonomické podmienky krajiny, zamestnanosť, pričom zdôraznili najmä zložitosť výberu spojeného s distribučnými kanálmi na zamestnanosť. Nakoniec boli spomenuté dôsledky na podmienky výrobcov.

V rámci kategórie „následky pre mňa“ sú následky na telesné zdravie najčastejšie:

„Jablká, ktoré kúpite v supermarkete, položíte na tri mesiace na stôl a nič im nebude. Ak jablká vezmete zo záhrady, o týždeň je s nimi koniec. V skutočnosti predlžujeme očakávanú dĺžku života jablka tým, že skrátime tú našu“.

Potom prídu dôsledky na estetiku, váhu, pleť, duševné zdravie, pohodu a nakoniec na kúpnu silu:

„Môj spôsob spotreby je čisto rozpočtový, na prvom mieste sú peniaze."

Šesť spotrebiteľských profilov

Na základe štúdie vytvorili šesť rôznych profilov spotrebiteľov.

Veľmi mi na jedle nezáleží

Téma jedlo nie je prioritou. Výber na poslednú chvíľu, pričom berú do úvahy bezprostredné následky jedla, najmä potrebu utíšiť hlad. Pri výbere potravín zvažujú len málo budúcich následkov.

Altruista

Berú do úvahy predovšetkým dôsledky pre zvieratá, čo môže viesť k odlišnému správaniu. Niektorí tvrdia, že práve to ich podnietilo stať sa vegetariánmi alebo vegánmi, iných ovplyvnili nedávne kauzy, ktoré znižujú spotrebu mäsa alebo upriamujú pozornosť na konzumované mäso. Pojem etiky voči výrobcom sa objavuje aj u niektorých, ktorí sú citliví na svoje pracovné podmienky.

Potravinársky pedagóg

Táto malá skupina vyhlasuje, že sa obáva dôsledkov na ostatných, ako napríklad na hospodárstvo krajiny, zamestnanosť alebo životné prostredie. Chcú ovplyvňovať svoje okolie tým, že pôjdu svojim deťom príkladom, aby sa u nich neopakoval rovnaký vzorec výchovy k jedlu ako u ich rodičov.

Zdravie na prvom mieste

O výživu sa zaujímajú predovšetkým pre jej účinky na organizmus, čo každodenne berú do úvahy pri výbere potravín. Ale zaujímajú sa aj o dôsledky pre ostatných, ako keby prostredníctvom jedla hľadali osobné a potom kolektívne blaho, zdravý životný štýl pre seba, potom pre iných.

Úzkostlivý

Tento druh spotrebiteľa sa zaujíma o mnohé dôsledky a rovnako ich aj berie do úvahy pri výbere potravín. Sú to v podstate dôsledky na fyzické zdravie, niekedy v dôsledku zdravotných problémov. Čo sa týka dôsledkov na iných, spomínajú takmer všetky následky, s výnimkou tých pre zvieratá.

Bez zábran

Vyjadrujú sa často, ale skôr preto, aby deklarovali dôsledky, ktoré neberú do úvahy, a to bez zábran. Hovoria, že radi jedia, majú radi pohodlnosť, ale tvrdia, že im vždy nezáleží na tom, čo jedia, alebo na dôsledkoch. Ospravedlňujú to potrebou užívať si život, nestarať sa o obsah svojho taniera. Venovať pozornosť každodennej strave sa im zdá náročné a neprimerané.

Zdá sa teda iluzórne, aby produktový manažéri dokázali vytvoriť ideálny produkt, ktorý by zohľadnil všetky dôsledky a v tomto zmysle by prinútil každého súhlasiť, uzatvárajú Laurie Balbová a Andrea Gourmelenová.