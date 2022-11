MDV má pripravený návrh na urýchlenie prípravy diaľnic, predloží ho na vládu

dnes 10:01 -

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR má pripravený návrh na urýchlenie prípravy diaľničných projektov. Mohol by priniesť časovú úsporu aj viac ako 18 mesiacov. Plánuje ho predložiť na najbližšie rokovanie vlády. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.

Návrh ministerstva dopravy počíta s tým, že by niektoré prípravné procesy bežali súbežne, napríklad štúdia zároveň s dokumentáciou pre územné rozhodnutie. "Tento návrh, ktorý by mohol priniesť časovú úsporu aj viac ako 18 mesiacov, predkladá MDV SR na najbližšie rokovanie vlády," priblížil pre TASR odbor komunikácie rezortu dopravy.

Návrh na vytvorenie akéhosi zoznamu strategických stavieb, do ktorého by mali patriť aj diaľnice, je podľa MDV momentálne skôr v rovine ideí než reálneho návrhu. "Za týmto účelom však už vznikla pracovná skupina," dodal rezort dopravy.

Investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Stanislav Beňo počas konferencie Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2022/H2 koncom októbra apeloval na prípravu návrhu o prioritách vlády z hľadiska strategických stavieb. V určitom období to podľa jeho slov môžu byť materské školy, v ďalšom nemocnice či diaľnice. Legislatíva by mala podľa Beňa upravovať stanovenie lehôt úradu, dokedy musí byť stavba v záujme štátu sprocesovaná. "My máme na to vytvorenú pracovnú skupinu, kde pripravujeme paragrafové znenie takéhoto niečoho, samozrejme, závisí potom od vôle vlády, či niečo takéto prijme," dodal.