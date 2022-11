Fiškálne pravidlá sa v Európe menia, limit pre dlh maximálne 60 % HDP zostáva

Zdroj: oPeniazoch

Európska komisia chce budúci týždeň predstaviť návrh na reformu fiškálnych pravidiel, ktoré platia už takmer 30 rokov. „Zjednodušenie, silnejšia národná zodpovednosť a lepšie presadzovanie budú definujúcimi znakmi vylepšeného rámca s celkovým cieľom podporovať udržateľnosť dlhu a udržateľný rast,“ povedal na októbrovom podujatí európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. Kritici tvrdia, že súbor pravidiel je príliš neprehľadný, že sa príliš ťažko implementuje a že sa dobre nepresadzuje.

Fiškálne rozdiely medzi členskými štátmi eurozóny boli vždy spornou témou. Napríklad Francúzsko opakovane porušilo pravidlá týkajúce sa deficitu a nikdy nedostalo pokutu a to aj napriek tomu, že to stanovovala legislatíva. Potom aj menšie ekonomiky porušovali ciele týkajúce sa deficitu, aby napravili svoju fiškálnu pozíciu. Nemecko a Holandsko začali obviňovať Európsku komisiu, že pokutami nepresadzuje pravidlá. Ako informuje CNBC, pandémia Covid-19 prinútila vlády minúť výrazne viac na riešenie krízy, čo sa premietlo do vyšších verejných dlhov, až nakoniec všetky krajiny eurozóny čelili výzve týkajúcej sa deficitu. Myšlienka aktualizácie súboru fiškálnych pravidiel sa dostala do popredia, cieľom je pomôcť krajinám eurozóny opraviť úroveň ich dlhu. Potreba napraviť fiškálnu pozíciu sa stáva čoraz aktuálnejšou v čase vojny v Európe, energetickej krízy a veľkých tlakov na životné náklady.

Dnes platí, že národy by nemali mať dlh väčší než 60 % ich HDP (hrubého domáceho produktu). Táto hranica sa údajne nemení, ako potvrdil zdroj, ktorý chce zostať v anonymite, keďže podrobnosti ešte nie sú verejné.

Na konci druhého štvrťroka bol verejný dlh v 19-člennom regióne na úrovni 94,2 % HDP. Grécko a Taliansko by ale malo problémy zmestiť sa do 60 % limitu s pomerom dlhu vyšším ako 150 %. Štátny dlh Nemecka bol na konci roka 2021 tesne pod 70 % HDP.

Komisia by po novom mala na základe analýzy udržateľnosti dlhu pre každú krajinu navrhnúť súbor opatrení, ktoré pomôžu napraviť jej fiškálnu pozíciu. Znamenalo by to presný časový harmonogram s míľnikmi, ktoré sa majú počas tohto obdobia dosiahnuť. Členské štáty by mali možnosť vyjadriť sa k príprave tohto súboru opatrení.





Financmajstri niektorých krajín sú skeptickí, predovšetkým ohľadom presadzovania. „Pravidlá v súčasnosti ponechávajú veľa priestoru na uváženie komisie a rady (ktorú tvoria členské štáty),“ cituje z listu Sigrid Kaagovej, holandskej ministerky financií, ktorý minulý týždeň poslala Európskej komisii, CNBC. Dodala, že to „spôsobuje uplatňovanie pravidiel netransparentným a niekedy nekonzistentným spôsobom. Toto by sa malo riešiť v nadchádzajúcom preskúmaní.”

Európske vlády si budú drahšie požičiavať na trhoch keďže sa úrokové sadzby normalizujú. Ide o významnú zmenu oproti mimoriadne uvoľnenej menovej politike, ktorá sa v eurozóne uplatňovala v poslednom desaťročí. Akékoľvek náznaky, že krajiny nie sú odhodlané napraviť svoje fiškálne pozície, by mohli ešte viac zvýšiť ich náklady na pôžičky.

Nové pravidlá pravdepodobne rozbehnú dlhú debatu medzi ministrami financií eurozóny. V optimálnom scenári sa fiškálne pravidlá zmenia od roku 2024, dohoda by sa mala dosiahnuť ešte pred parlamentnými voľbami EÚ v roku 2024, a teda skôr, ako sa politická diskusia zameria na toto hlasovanie.