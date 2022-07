Aký je rozdiel medzi kryptomenami a inými virtuálnymi menami?

Zdroj: trader 2.0

Čo sú to virtuálne meny

Virtuálne meny definoval napríklad v roku 2014 Európsky orgán pre bankovníctvo ako digitálnu reprezentáciu hodnoty, ktorá nie je vydávaná centrálnou bankou ani inou verejnou autoritou a ani nemá nevyhnutne vzťah k reálnej mene, ale je používaná fyzickými aj právnickými osobami ako prostriedok výmeny a môže byť posielaná, skladovaná a obchodovaná elektronicky.

Do kategórie virtuálnych mien sú zaradené predovšetkým tie, ktoré fungujú v rámci virtuálnych svetov, napr. počítačových hier ako je World Of Warcraft. Virtuálne peniaze spravidla neprekročia ich vymedzenú hranicu hry a nemožno ich premeniť za reálne peniaze. Určitým druhom virtuálnych peňazí môžu byť tiež vernostné body, ktoré majú niektoré charakteristiky reálnych peňazí (konvertibilitu za inú menu alebo schopnosť pôsobiť ako uchovávateľ hodnoty). Virtuálne peniaze sú teda emitované do obehu prevádzkovateľom daného virtuálneho sveta, v ktorom sú najčastejšie používané za cieľom maximalizácie zisku z prevádzkovania daného sveta alebo hry.





Čo sú to kryptomeny

Kryptomeny vlastne môžeme označiť tiež ako virtuálne či digitálne platidlá, ale s patrnými rozdielmi. Sú to poväčšinou decentralizované meny, ktorých hodnota je tvorená čisto ponukou a dopytom na trhu. Práve decentralizácia je jedným z najväčších rozdielov.

Kryptografia je ich nevyhnutnou súčasťou, pretože na jej základe sú vytvorené algoritmy a protokoly, ktoré sa používajú na utajovanie a ochranu dôležitých dát pred manipuláciou tretími stranami a overovanie takýchto informácií, aby ostali nepozmenené. V rôznych krajinách sa kryptomenám začali vlády a inštitúcie venovať v rôznom čase a v súčasnosti neexistuje jednotná definícia. Niektorí sa prikláňajú, že sú forma peňazí a tým pádom aj zúčtovacia jednotka. Niekde sa ich snažia zakazovať a boja sa ohrozenia suverenity zabehnutých monetárnych systémov. Môžme sa stretnúť aj s definíciou ako komodita, keďže najznámejšia kryptomena Bitcoin je označovaná aj ako digitálne zlato a istá súvislosť tu je, lebo má niektoré vlastnosti jemu podobné, a to napríklad obmedzené množstvo, ťažiteľnosť a to, že nepatrí žiadnemu štátu. Vo všeobecnosti kryptomeny ako také zatiaľ nejde zaradiť do žiadnej zo zavedených skupín a do budúcna je treba vymyslieť okolo ich využívania a fungovania nové právne rámce.

Kryptomeny a ich hlavné znaky

· Kryptomeny majú elektronickú podobu, čiže ich nemôžete držať fyzicky (ako klasické peniaze).

· Ide o decentralizovanú menu, čo znamená, že nad ňou nestojí žiadna centrálna banka alebo štát, ako je to pri fiat menách. Nad digitálnymi menami tak nemá nikto kontrolu.

· Anonymita – väčšina kryptomien ponúka anonymné transakcie. Napríklad pri bitcoine sa každá jedna transakcia zaznamenáva v blockchaine. Sú však aj také kryptomeny, ktoré sú plne anonymné a nevidíte ani tieto transakcie. Takou menou je napríklad Monero.

· Deflačný charakter – pri fiat menách vedia centrálne banky kedykoľvek vytlačiť nové peniaze. Jednoduché zapnú „stroje“ a natlačia toľko prostriedkov, koľko potrebujú. To samozrejme tlačí infláciou nahor. Pri kryptomenách sa takéto niečo stať nemôže, pretože tu za prvé nie sú žiadne centrálne inštitúcie a za druhé, je dopredu dané, koľko coinov je v obehu.

· Jednoduchosť – digitálnu peňaženku na virtuálne meny si viete založiť z pohodlia domova a do pár minút (bez poplatku) dokonca aj z mobilu.

Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0