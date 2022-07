Čo je a ako funguje kryptomenový airdrop?

Zdroj: trader 2.0

Čo je airdrop

Kryptomenový airdrop je bezplatná distribúcia coinov určitej kryptomeny medzi užívateľov. Väčšinou ide o promo akciu spoločnosti, ktorá sa vývojom danej kryptomeny zaoberá. Prípadne môže ísť o internetový portál alebo konkrétnu osobu, ktorá je s kryptomenou spojená. Airdrop sú organizované tiež burzami, ktoré tak oceňujú svojich existujúcich zákazníkov a zároveň lákajú nových. Mnoho airdropov prebieha na ERC-20 tokenoch, ktoré sú postavené na Ethereu.



Hľadať nové ICO projekty na trhu je ako hľadať stromy v lese. Väčšina ľudí otočí skôr oči v stĺp, než aby do nového produktu investovali. Môže za to samozrejme neuveriteľné množstvo scamov a podvodov na tomto trhu. Ak však tím za týmto produktom ponúkne svoju novú menu zadarmo, aby upútali pozornosť, majú oveľa väčšiu šancu, že sa im jej dostane. Ak spoločnosť zašle svoje tokeny do vašej peňaženky a vy si to všimnete, mohlo by vás to prinútiť trochu sa pozrieť, či náhodou tento projekt za investíciu fakticky nestojí. Pre firmu je to marketing zadarmo, vzhľadom k tomu, že poskytnúť vám svoje tokeny spoločnosť nestojí vôbec nič. Dáva vám potenciálnu hodnotu a vy im vraciate recognition (potvrdzujete existenciu, legitimujete).



Ďalší dôvod, prečo firmy posielajú tokeny zadarmo, je, že sa snaží viac decentralizovať svoju kryptomenu. Jeden príklad toho bol airdrop OMISE GO, kedy bolo rozdané pomerne veľké množstvo ich tokenov držiteľom Etherea krátko po ich úspešnom ICO. Pri tej udalosti sa vyjadrili takto:



„V OmiseGo veríme, že tokeny sú najužitočnejšie keď sú distribuované ako široko to len ide. V prípade permissionless proof-of-stake (PoS) siete, obzvlášť keď ide o sieť prevádzkujúcu veľmi ekonomicky cennú, decentralizovanú zmenáreň, ktorá obchoduje ako s kryptomenami, tak s fiat peniazmi, je takáto distribúcia kritická pre bezpečnosť siete.“



Nejpoužívanejšie sú momentálne tri druhy airdropov

1) Airdrop celému blockchainu - Miesto toho, aby tieto startupy vynakladali extrémne úsilie na online marketing, radšej si vyberú nejakú zavedenú mzdu a všetkým, ktorí ju držia pošlú ich novú kryptomenu v nejakom pomere. Robí sa to 2 spôsobmi - buď tak, že verejne oznámia, že napríklad každému, kto v určitý čas bude vlastniť kryptomenu ETC, automaticky dajú novú kryptomenu Callisto. Potom musíte držať špecifickú menu v daný čas, aby ste nový token získali.



Druhý spôsob je, že airdrop verejne ani neoznamujú, ale jednoducho pošlú pár tokenov každej aktívnej peňaženke v danom ekosystéme, kde token vytvorili.

2) Hard fork - V prípade, že sa niekto rozhodne, že napríklad skopíruje Bitcoin (ako v prípade Bitcoin Cash), tak je veľká šanca, že skopírujú nielen kód, ale aj kompletný blockchain. To znamená, že ak ste v lete 2017 mali nakúpený Bitcoin, dostali sme automaticky v rovnakom pomere aj Bitcoin Cash, zdarma.



3) Airdrop za splnenie úlohy- Tretí a najpopulárnejší variant aidropu je, že vám dajú tokeny za to, že napríklad nazdieľate ich článok na Facebooku, alebo retweetnete informáciu o ICO. Prečo je najpopulárnejší? Pretože nemusíte držať žiadne coiny alebo tokeny, proste len splníte úlohu a dáte im adresu, kam majú odmenu poslať.







Občas možno narazíte na kryptomenu, ktorá si od vás vyžaduje private key alebo po vás chce zaslať im peniaze pred tým, než spustí airdrop. Nerobte to. Žiadny dôveryhodný airdrop od vás nikdy nebude vyžadovať takéto informácie a už vôbec nie peniaze.



Nikdy žiadnemu airdropu neposkytujte svoje private keys!



Avšak fakt, že airdrop je legitímny neznamená, že z neho zarobíte peniaze. Väčšina airdropov sa deje, keď je dotyčná kryptomena veľmi nízko čo sa ceny týka, s nádejou, že do nej ľudia začnú investovať. Šanca, že tieto tokeny nikdy nestúpnu na cene, je pomerne vysoká. Nikdy si ale nemôžete byť istý, tým pádom sa vždy oplatí urobiť si svoj vlastný prieskum, než sa rozhodnete.



Potrebujem špecifickú peňaženku?

Zďaleka najpopulárnejší blockchain pre airdrop je Ethereum. Platforma Waves je však tiež pomerne často používaná pre airdropy nových tokenov. Preto, ak chcete mať čo najväčšiu šancu získať tokeny zadarmo, mali by ste mať peňaženku pre každú z týchto dvoch mien a v nej pár coinov.



Môžete si všimnúť, že väčšina airdropov vyžaduje "ERC-20" kompatibilnú peňaženku, čo znamená akúkoľvek peňaženku, ktorá podporuje Ethereum blockchain, pre ktorú vlastníte svoje private keys. Ak využívate zmenárne na skladovanie svojich tokenov, vytiahnite si svoje financie do svojej vlastnej peňaženky, ak chcete byť otvorení airdropom.

