Habeck: Rok od odpojenia jadrových elektrární zvládlo Nemecko vynikajúco

Ilustračné foto: pixabay.com/526663

Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck odmietol kritiku rozhodnutia o ukončení využívania jadrovej energie. Žiadne proroctvá skazy sa nenaplnili, dodávky energie boli úplne bezpečné a ceny elektriny na trhu klesli, povedal pred začiatkom mimoriadneho zasadnutia parlamentného výboru pre ochranu klímy a energetiku.

„Krízu sme prekonali vynikajúco,“ zdôraznil minister. Mimoriadne zasadnutie vyvolala správa, ktorú publikoval tento týždeň časopis Cicero. Podľa tohto nemeckého mesačníka sa na jar 2022 na ministerstve hospodárstva aj na ministerstve životného prostredia potláčali interné obavy z ukončenia výroby jadrovej energie plánovaného na nasledujúci rok. V dôsledku toho sa údajne k Habeckovi nedostali dôležité informácie, čo minister poprel.

Na stretnutiach s prevádzkovateľmi jadrových elektrární podľa svojich slov vždy dostal odpovede na všetky položené otázky. „To, že tieto otázky boli zodpovedané, je aj zdokumentované a dá sa to predložiť písomne,“ zdôraznil.

Ministerstvá sa v marci 2022 vyslovili proti predĺženiu životnosti jadrových elektrární

Ministerstvá hospodárstva a životného prostredia sa v marci 2022 v spoločnej správe vyslovili proti predĺženiu životnosti jadrových elektrární. Rozhodnutie nasledovalo po tom, ako ich prevádzkovatelia v rovnakom mesiaci oznámili, že palivové články sú „opotrebované“, priblížil minister.

Obe ministerstvá skúmali, či a do akej miery by predĺženie životnosti jadrových elektrární prispelo k energetickej bezpečnosti vzhľadom na ruskú vojnu proti Ukrajine a vysokú závislosť od dovozu energie z Ruska. Vláda v Berlíne následne rozhodla, že prevádzka troch jadrových elektrární sa ešte predĺži, a to do polovice apríla 2023. Posledné aktívne reaktory odpojili v Nemecku od siete okolo polnoci z 15. na 16. apríla toho roku.