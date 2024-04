Čaká nás nová zlatá horúčka? Prehliadaný zdroj energie môže zmeniť budúcnosť!

Foto: unsplash.com/Federico Beccari

Geologický vodík, niekedy nazývaný ako biely, zlatý alebo prírodný vodík, označuje plynný vodík, ktorý sa nachádza vo svojej prirodzenej forme pod zemským povrchom. Predpokladá sa, že vzniká vysokoteplotnými reakciami medzi vodou a minerálmi bohatými na železo.

Vodík je už dlho označovaný za jeden z mnohých potenciálnych zdrojov energie, ktoré by mohli byť dôležité pri energetickej transformácii, ale väčšina týchto zdrojov sa vyrába za pomoci fosílnych palív, ako je uhlie a zemný plyn, pričom vznikajú značné emisie skleníkových plynov. To však nie je prípad geologického vodíka, ktorý by tak podľa jeho zástancov mohol hrať významnú úlohu pri odklone od fosílnych palív. A jeho hľadanie vyvoláva celosvetovú „zlatú horúčku“, píše server spravodajskej televízie CNBC.

Poradenská spoločnosť Rystad Energy uviedla, že ku koncu minulého roka aktívne vyhľadávalo ložiská geologického vodíka 40 spoločností. V roku 2020 ich bolo len desať. Prieskumné práce sa uskutočňujú v krajinách ako USA, Kanada, Austrália, Francúzsko, Španielsko, Kolumbia či Južná Kórea. Firma Rystad označuje hľadanie geologického vodíka za „horúčku bieleho zlata“ a podľa nej tento rozruch pramení z nádejí, že by sa tento nevyužitý zdroj mohol stať niečím, čo výrazne zmení prechod k čistej energii.

„Povedal by som, že je to niečo relatívne staré a svojím spôsobom nové,“ povedal vedúci výskumu vodíka v Rystad Energy Ming Khoi Le. „Prvý projekt, ktorý objavil vodík, sa uskutočnil pred nejakým časom, ale odvtedy sa to nikdy nerozbehlo. Ľudia sa nikdy vážne nepokúsili o prieskum.“

Geologický vodík bol prvýkrát objavený v roku 1987 v malej dedine vzdialenej zhruba 60 kilometrov od hlavného mesta Mali. Kanadská firma Hydroma pri neúspešnom vrte, ktorého cieľom bolo nájsť vodu, narazila na veľké množstvo plynu bez zápachu, ktorý bol vysoko horľavý. Vrt bol rýchlo zasypaný a zabudnutý. Takmer o dve desaťročia neskôr boli pri následnom prieskume v tejto lokalite nájdené zásoby takmer čistého plynného vodíka. Dnes sa tento zdroj využíva na výrobu elektriny pre malijskú dedinu Bourakébougou.

Vlani vedci objavili vo francúzskom regióne Lotrinsko doteraz možno najväčšie ložisko geologického vodíka na svete. Tento nečakaný objav ďalej zvýšil záujem o jeho potenciál čistého zdroja energie.

Obrovské podzemné zásoby

Geológ americkej geologickej služby USGS Geoffrey Ellis CNBC povedal, že v podzemných zásobníkoch po celom svete môže byť ukryté obrovské množstvo prirodzene sa vyskytujúceho vodíka. Na základe súčasných poznatkov je podľa neho pravdepodobné, že sa v zemskom vnútri nachádza asi päť biliónov ton geologického vodíka. Väčšina je pravdepodobne príliš hlboko alebo ďaleko od pobrežia, aby sa dala ekonomicky vyťažiť. Aj tak by iba niekoľko percent tohto geologického vodíka mohlo stačiť na uspokojenie predpokladaného dopytu počas 200 rokov.

„Prírodný vodík vyvolal v tejto chvíli veľké vzrušenie, ale pokiaľ ide o potenciál, myslím si, že je stále trochu neistý, pretože žiadny z projektov ešte nezačal vodík naozaj produkovať alebo ťažiť, okrem toho v Mali,“ povedal CNBC Le. Okolo prírodného vodíka je podľa neho stále veľa otáznikov, no zdá sa, že za týmto humbukom je nejaká podstata. „Ak sa niektoré z týchto čísel, ktoré uvádzajú niektoré inštitúty, ako USGS, o potenciálnom objeme, ktorý môžete vyťažiť, naplní, môže to naozaj hrať celkom významnú úlohu,“ dodal.

Pochybnosti o energetickom potenciáli?

Nie všetci sú ale o tom presvedčení. Niektorí sa vyjadrujú skepticky o čistom energetickom potenciáli prírodného vodíka. „Niekedy chceme bežať skôr, ako vieme chodiť,“ povedala CNBC energetická analytička z Inštitútu pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu Ana Maria Jallerová-Makarewiczová. Podľa nej by prvou krátkodobou prioritou v oblasti vodíka malo byť hľadanie spôsobu, ako nahradiť tzv. sivý vodík zeleným vodíkom.

Sivý vodík je vyrábaný za použitia zemného plynu, čo je najbežnejšia forma produkcie vodíka. Jeho produkcia spôsobuje vysoké emisie skleníkových plynov. Zelený vodík vzniká štiepením vody na vodík a kyslík pomocou obnoviteľnej elektriny. Jeho vývoj však prudko brzdia vysoké náklady a náročné ekonomické prostredie. Organizácia Carbon Trust odhadla, že menej ako jedno percento súčasnej globálnej produkcie vodíka je bezemisné.

Skupina akademikov, vedcov a inžinierov z organizácie Hydrogen Science Coalition, ktorá sa snaží priniesť pohľad na úlohu vodíka pri prechode na čistú energetiku založenú na dôkazoch, nedávno uviedla, že geologické objavy vodíka v súčasnosti poskytujú celosvetovo denne menej energie ako jedna veterná turbína. Navyše sú tu obavy o životné prostredie v súvislosti s procesom ťažby a problémy s dopravou a distribúciou, pretože geologický vodík sa pravdepodobne nenájde tam, kde je najviac potrebný.