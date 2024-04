Microsoft a matka Googlu Alphabet dosiahli v prvom štvrťroku nečakane silný rast

Foto: TASR/AP

Vďaka pretrvávajúcemu silnému dopytu po umelej inteligencii dosiahol americký softvérový gigant Microsoft prekvapujúco vysoký štvrťročný obrat. Tržby v prvom kvartáli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 17 % na 61,9 miliardy dolárov (57,74 miliardy eur), oznámila spoločnosť vo štvrtok (25. 4.). Analytici predpovedali len 15-percentný nárast.

Zisk Microsoftu vzrástol o pätinu na takmer 22 miliárd USD. Skupina uzavrela dohodu so spoločnosťou OpenAI, vývojárom softvérového nástroja ChatGPT určeného na automatizovanú komunikáciu s používateľmi, a jeho funkcie integruje do čoraz väčšieho počtu svojich produktov. Dopyt po silnom výpočtovom výkone pre umelú inteligenciu zase prospieva podnikaniu v oblasti cloudových služieb. To sa prejavilo na tržbách cloudovej platformy Azure spoločnosti Microsoft, ktoré v prvom štvrťroku vzrástli o 31 %.

Z rozmachu umelej inteligencie profitovala aj materská spoločnosť internetového vyhľadávača Google Alphabet. Tržby skupiny sa v prvom štvrťroku zvýšili na 80,54 miliardy USD, zatiaľ čo analytici ich očakávali na úrovni 78,59 miliardy USD. Divízia cloudových služieb, ktorej počítače zabezpečujú chod nástroja umelej inteligencie Gemini, rástla takmer dvakrát rýchlejšie než celý koncern, a to o 28 %.

Napriek vysokým výdavkom na vývoj umelej inteligencie chce Alphabet rozdeliť miliardy svojim akcionárom. Skupina oznámila, že prvýkrát vo svojej histórii vyplatí dividendu, a to vo výške 0,20 USD na akciu. Internetová spoločnosť takisto plánuje odkúpiť ďalšie vlastné akcie v celkovej hodnote 70 miliárd USD. Akcie spoločnosti Alphabet následne v rámci amerického poburzového obchodovania vzrástli o takmer 13 %.