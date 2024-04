Dovolenka sa tento rok predraží: Tieto destinácie pýtajú od turistov peniaze navyše! (prehľad)

PREHĽAD Foto: unsplash.com/Vidar Nordli-Mathisen

Už ste začali s plánovaním letnej dovolenky? Mali by ste myslieť aj na to, že niektoré destinácie bojujú proti prílevu turistov a zavádzajú turistickú daň.

Pre niektoré miesta nie je turistická daň žiadnou novinkou. Iné ju zavádzajú len teraz, aby bojovali proti prílevu množstva turistov. Dovolenka sa tak môže mierne predražiť, preto by ste s tým mali počítať ešte pred plánovaním a výberom finálnej destinácie.

Vo svete sa v posledných rokoch často spomína slovo „overtourism“, ktoré je označením toho, že niektoré destinácie bojujú s množstvom turistov. Rastie aj odpor miestnych obyvateľov, ktorí ho často vyjadrujú aj formou protestov a štrajkov, ako sme toho nedávno boli svedkami aj na Kanárskych ostrovoch. Viac o tejto téme si môžete prečítať aj v našom článku na tomto odkaze.

Ulice populárnych turistických destinácií sú totiž často sú prepchaté, neraz aj plné odpadkov. Jednotlivé mestá a krajiny chcú proti tomu bojovať aj tak, že sa rozhodli pýtať od návštevníkov turistickú daň. Veria, že to mnohých odradí.

Kde sa dovolenka tento rok predraží?

Ako píše portál Euronews, nejde o žiadnu novinku, pretože turistická daň sa často premieta do cien leteniek alebo ubytovania. Mnohí ju tak už v minulosti zaplatili a ani o tom nevedia. Teraz sa o tom ale hovorí viac a niektoré lokality prekvapujú predovšetkým výškou tohto poplatku.

Taliansko

Turistické dane v Taliansku závisia od toho, kde sa nachádzate. Benátky zavádzajú turistickú daň práve v týchto dňoch. Zatiaľ ide o testovanie, ktoré prebehne počas 29 najviac vyťažených dňoch v období do polky júla. Týka sa to hlavne víkendov v čase od 8:30 do 16:00. Výška poplatku je 5 € na osobu.

Na Sicílii sa poplatky pohybujú od 1 do 3 € na noc. Drahšie vás vyjde hlavné mesto Rím, kde sa ceny hýbu od 3 do 7 € podľa typu ubytovania.

Bali

Od 14. februára Bali zaviedlo turistickú daň vo výške 150 000 IDR, čo je v prepočte okolo 8,60 €. Tento poplatok je potrebné uhradiť v špeciálnych stánkoch na medzinárodnom letisku Ngurah Rai. Peniaze majú slúžiť na ochranu životného prostredia a kultúry, ktoré zlepšujú kvalitu Bali.

Portugalsko

Prístavné mesto Portimão zaviedlo turistickú daň v marci a bude závisieť od mesiacov, v ktorých bude vaša dovolenka. Od apríla do októbra to budú 2 € za noc a od novembra do marca poplatok klesne na 1 € za noc.

Zvyšné miesta v Portugalsku, ako napríklad Porto, Lisabon či Faro majú poplatky vo výške okolo 2 €. Platia sa len počas prvých 7 dní pobytu.

Španielsko

V Barcelone sa výška turistickej dane zvýšila od 1. apríla 2024 z pôvodných 2,75 € na 3,25 €. Týka sa návštevníkov ubytovaných v oficiálnom turistickom ubytovaní.

Baleárske ostrovy (Malorka, Menorca, Ibiza, Formentrea) inkasujú od turistov až do 4 € za noc počas vyťaženej sezóny.

Francúzsko

Ceny vo Francúzsku sa pohybovali od 20 centov do 4 € na osobu na noc, no blížiace sa olympijské hry ich poriadne navýšili. V závislosti od typu ubytovania zaplatíte od 75 centov až po 15 € na noc.

Chorvátsko

Najobľúbenejšia destinácia Slovákov nemá vysokú turistickú daň. Tá sa pohybuje na úrovni okolo 1,33 € na noc a osobu. V niektorých mestách, ako je napríklad historický Dubrovník, však musíte zaplatiť viac. V tomto prípade je to počas letnej turistickej sezóny 2,65 € na osobu a noc.

Bulharsko

Dovolenka v Bulharsku sa veľmi nepredraží, pretože poplatok je približne 1,50 €. Výška závisí od konkrétneho typu ubytovania.

Slovinsko

Turistická daň v Slovinsku sa líši v závislosti od polohy a hodnotenia hotela. Vo väčších mestách je vo výške cca 3 €.

Grécko

Turistická daň v Grécku závisí od počtu hviezdičiek hotela alebo počtu izieb, ktoré si prenajímate. Jej výška sa pohybuje do 4 eur. Zaviedlo ju grécke ministerstvo turizmu, aby pomohlo znížiť dlh krajiny.

Belgicko

Niektoré hotely započítavajú tento poplatok do ceny ubytovania, iné ho vyžadujú zvlášť. Jeho cena je približne 7,50 € za noc.

Bhután

Bhután je krajinou s najvyššou turistickou daňou. Pohybovala sa nad 200 € na osobu, avšak po pandémii ho krajina znížila asi o polovicu, aby opäť naštartovala cestovný ruch.

Karibik

Väčšina karibských ostrovov (Aruba, Bahamy, Barbados, Dominikánska republiky…) má turistické dane pripočítané k cene hotela alebo k poplatku za odlet. Ceny sa pohybujú zhruba od 13 € na Bahamách až po 45 € v štáte Antigua a Barbuda.

Nový Zéland

V tejto destinácii musíte zaplatiť International Visitor Conservation and Tourism Levy vo výške 35 novozélendských dolárov, čo je v prepočte necelých 20 €. Od tohto poplatku sú oslobodení ľudia z Austrálie.

Japonsko

V Japonsku sa platí tzv. odletová daň, ktorá je vo výške 1 000 yen, čo je približne 6 €. Podľa úradov predstavuje tento poplatok významný rozdiel pre ekonomiku.

Niekde sú poplatky v percentách

Niektoré krajiny uprednostňujú poplatky vo výške určitého percenta z ceny ubytovania. V rakúskych mestách Viedeň alebo Salzburg to je približne 3 %, v Nemecku okolo 5 percent. V susednom Maďarsku sú to 4 % z ceny izby.

Najvyššiu turistickú daň v Európe má Holandsko. Doteraz to bolo 7 % z ceny hotelovej izby, avšak v roku 2024 stúpol tento poplatok na 12,5 %. Bude sa týkať cestujúcich na výletných plavbách aj návštevníkov, ktorí v krajine prenocujú.