Rusko chce posielať do Číny plynovodom cez Kazachstan 35 miliárd metrov kubických

Rusko plánuje posielať do Číny cez Kazachstan približne 35 miliárd metrov kubických zemného plynu ročne. Agentúre TASS to povedal veľvyslanec Kazachstanu v Rusku Dauren Abajev. To zodpovedá zhruba kapacite prepravy plynovodu Sila Sibíri, ktorým teraz prúdi ruský plyn do Číny. Jeho kapacita by mala do roku 2025 dosiahnuť 38 miliárd metrov kubických.

Kazachstan a Rusko sa vlani dohodli na trase budúceho plynovodu, ktorý má podporiť dodávky medzi oboma krajinami a do Číny. O objemoch prepravy sa však zatiaľ nehovorilo.

„Chceme maximálne využiť náš tranzitný potenciál,“ povedal Abajev. „Hovoríme o 35 miliardách metrov kubických plynu (ročne), ktoré budú dodávané do Číny,“ dodal s tým, že o cenách plynu sa rokuje.

Plynovod cez Kazachstan by pomohol Rusku postihnutému západnými sankciami kvôli konfliktu na Ukrajine zvýšiť predaj do Ázie. Zabezpečil by tiež dodávky pre centrálne, severné a východné regióny Kazachstanu. Zatiaľ sa však nepodarilo dosiahnuť dohodu s Čínou.

Moskva už niekoľko rokov rokuje s Pekingom o vývoze plynu

Moskva už niekoľko rokov rokuje s Pekingom o vývoze plynu, okrem iného prostredníctvom projektu Sila Sibíri 2, ktorý má viesť cez Mongolsko. Podľa odborníkov však Čína bude potrebovať ďalší zemný plyn až po roku 2030.

Ruský prezident Vladimir Putin má koncom tohto mesiaca navštíviť Čínu a očakáva sa, že pôjde o energetické otázky. Čína je jedným z najväčších odberateľov ruskej ropy.

Vývoz ruského plynu potrubím do Európy sa vlani pre sankcie znížil takmer o polovicu. Európa bola kedysi hlavným trhom pre ruskú ropu a plyn. Ruský plynárenský gigant Gazprom za minulý rok utrpel stratu sedem miliárd USD, čo bola jeho prvá ročná strata od konca 90. rokov, uviedla agentúra Reuters.

Dodávky zemného plynu od Gazpromu do Európy v roku 2023 sa vraj prepadli o 55,6 percenta

Podľa prepočtov agentúry Reuters sa dodávky zemného plynu od Gazpromu do Európy v roku 2023 prepadli o 55,6 percenta na 28,3 miliardy metrov kubických. Gazprom nezverejňuje vlastné štatistiky vývozu od začiatku roka 2023.

Dodávky ruského plynu do Európy dosahovali svoj vrchol v rokoch 2018 a 2019, keď predstavovali zhruba 175 až 180 miliárd kubických metrov ročne. V roku 2022, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu, však klesli na 63,8 miliardy kubických metrov.