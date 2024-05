Rusko a Čína by mohli dohodu o Sile Sibíri 2 podpísať v blízkej budúcnosti

Foto: SITA/AP

Moskva a Peking predpokladajú, že dohodu o výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý bude prepravovať ruský plyn do Číny, podpíšu „v najbližšej budúcnosti“. Povedal to pre ruské médiá podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Informovala o tom agentúra Reuters.

Moskva rokuje s Pekingom o výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2 už niekoľko rokov. Plynovod by mal ročne prepravovať 50 miliárd kubických metrov (m3) suroviny z regiónu Jamal na severe Ruska cez Mongolsko do Číny. Rusko a Čína sa však zatiaľ nedohodli na niektorých dôležitých detailoch projektu.

Počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne Putin a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching prisľúbili „novú éru“ strategického partnerstva. Čína je spolu s Indiou momentálne pre Rusko kľúčovým spojencom, ktorý Moskve pomáha podporovať vojnovú ekonomiku.

Moskva a Peking vraj pracujú aj na ďalších nových projektoch

„Plánujeme dokončiť posudzovanie a podpísať kontrakt o výstavbe plynovodu s kapacitou 50 miliárd m3 ročne, ktorý bude prepravovať plyn cez územie Mongolska do Číny, v najbližšej budúcnosti,“ povedal Novak pre ruskú štátnu televíziu Rossija-1, čím odkazoval na projekt Sila Sibíri 2. Zároveň dodal, že Moskva a Peking pracujú aj na „ďalších nových projektoch“.

Pri 50 miliardách m3 bude mať 2600 kilometrov dlhý plynovod Sila Sibíri 2 iba o niečo menšiu prepravnú kapacitu než v súčasnosti nefungujúci plynovod Severný prúd 1. Ten prepravoval ruský plyn po dne Baltského mora do Nemecka. Jeho prepravná kapacita dosahovala 55 miliárd m3 ročne, v septembri 2022 ho však poškodil výbuch. Prvý plynovod do Číny známy ako Sila Sibíri s dĺžkou približne 3000 kilometrov, ktorý prechádza Sibírou a smeruje do provincie Chej-lung-ťiang na severovýchode Číny, spustili do prevádzky koncom roka 2019.