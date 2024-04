Česko: Vinárom spôsobili mrazy škodu vyše dve miliardy korún, zánik hrozí väčšine ovocinárov

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/JillWellington

Aprílové mrazy spôsobili v Česku na vinohradoch škody presahujúce dve miliardy českých korún (zhruba 80 miliónov eur). Ohrozená je tiež existencia zhruba 500 profesionálnych pestovateľov ovocia v Česku, aktuálne ich je 700 až 800. Na úrode ovocia sú škody za viac než miliardu korún. Mrazy pestovateľom spôsobili škody tiež napríklad na Slovensku, ale boli menšie než v Česku. V juhozápadnej polovici Čiech hrozia prízemné mrazy ešte v noci na sobotu, potom by sa už malo otepliť.

Podobné škody na viniči podľa prezidenta ich zväzu Martina Chlada nepamätajú, označil ich za fatálne. V Čechách, kde sú štyri percentá registrovaných viníc v Česku, škody dosahujú 95 percent. Na Morave bude výnos nižší najmenej o štvrtinu, škody ale môžu v niektorých podoblastiach presiahnuť aj 30 percent.

Českí vinári teraz žiadajú aktívnejší prístup ministerstva pôdohospodárstva a zastavenie diskusie o zavedení spotrebnej dane na tiché víno. Ministra pôdohospodárstva Marka Výborného (KDU-ČSL) pozvali na verejnú diskusiu, ktorá sa uskutoční začiatkom mája vo Veľkých Bílovciach za účasti stovky vinárov. Nejde im primárne o kompenzácie, ale o systémové riešenie pre podobne citlivé odvetvia. Výborný na sieti X uviedol, že na štvrtok 2. mája pozval zástupcov vinárov aj ovocinárov na rokovania. „Nenecháme ich padnúť! O možnostiach pomoci z EÚ chcem rokovať aj v pondelok na Rade AGRI v Luxemburgu,“ napísal.

Predseda Ovocinárskej únie ČR Martin Ludvík v piatok ČTK povedal, že škody na úrode ohrozujú existenciu 500 podnikov, ktoré sa venujú výlučne produkcii ovocia. Všetko sú to rodinné farmy. S Výborným únia rokuje napríklad o podpore prevádzkových úverov pre malých pestovateľov a udržaní zamestnanosti v podnikoch, ktoré sa zameriavajú na skladovanie, triedenie a balenie ovocia do obchodných reťazcov. Minister vo štvrtok uviedol, že jeho úrad spustí program s pomocou 70 až 100 miliónov korún pre pestovateľov ovocia. Podľa Ľudovíta dokáže program pestovateľom kompenzovať až 80 percent škôd.

Nočné mrazy sa zrejme miestami prejavia aj repke

Nočné mrazy sa zrejme miestami prejavia aj na ďalších plodinách, napríklad na repke, ktorá kvitne na poliach. „Nejaké škody na repke budú. Uvidíme, čo z toho bude, nezmrzlo všetko,“ povedal Jozef Diviš, predseda predstavenstva spoločnosti Selekta Pacov na Pelhřimovsku. Naproti tomu na Kolínsku razantnejšie škody na repke a ďalších klasických poľných plodinách neočakávajú. „Zatiaľ je skoro na väčšie zhodnotenie, uvidíme, ako v ďalších dňoch, cukrovka už bola urastenejšia, trochu obavy mám ale o kukuricu,“ povedal ČTK predseda kolínskej agrárnej komory Vojtěch Kšírl.

Mrazy poškodili aj úrodu špargle v okolí Hostna pri Vojkovicach na Mělnicku. Zničená úroda bude predstavovať asi 35 až 40 ton špargle, škoda dosiahne približne desať miliónov korún. Budúci týždeň sa má zber úrody opäť naplno rozbehnúť.

Škody hlásia aj ďalšie krajiny. V Nemecku bolo zasiahnuté najmä Sasko a Brandenbursko. Poľnohospodári v Sasku podľa verejnoprávnej televízie MDR hovoria až o úplnom zničení úrody kôstkovíc, ako sú slivky či čerešne.

Na Slovensku sa škody budú týkať zhruba 30 percent úrody

Na Slovensku sa škody podľa odhadov Ovocinárskej únie SR týkajú zhruba 30 percent úrody.

Ondrej Lhotka z Ústavu výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR v piatok ČTK povedal, že prízemné mrázy v apríli sú normálne a nie sú spojené so zmenou klímy, letné teploty na začiatku jari ale áno. Predpokladá, že podobné situácie budú čoraz častejšie. Vedci z Výskumného ústavu rastlinnej výroby myslia, že sa pestovatelia budú musieť teplotným výkyvom prispôsobiť, a to predovšetkým zmenou skladby poľnohospodárskych plodín a ich presunutím do iných oblastí v krajine, teda napríklad do vyšších polôh, kde sa začína neskôr vegetačné obdobie. Odolnosti rastlín voči mrazom by v budúcnosti mohlo pomôcť tiež šľachtenie nových odrôd, to je ale v prípade mrazuvzdornosti len v začiatkoch.

Neexistuje žiadna odroda, ktorá by po odkvitnutí vydržala taký mráz

Vinári a ovocinári sa počas mrazivých nocí snažili ochrániť úrodu napríklad ohňom či dymom. V naozaj silných mrazoch, ako sú tie tohtoročné, ale podľa predsedu Ovocnárskej únie Ľudovíta neexistujú efektívne nástroje, ako zničeniu úrody úplne zabrániť. „Neexistuje žiadna odolná odroda, ktorá by po odkvitnutí vydržala päť až šesť stupňov pod nulou,“ doplnil. Verí, že podobné mrazy sú raz za 100 rokov.

V noci na sobotu sa prízemné mrázy môžu objaviť ešte v juhozápadnej časti Čiech. V noci na nedeľu by ale teploty podľa predpovede Českého hydrometeorologického ústavu už nemali klesnúť pod päť stupňov Celzia, v ďalších dňoch už budú minimá okolo desiatich stupňov. Cez deň potom teploty vyšplhajú aj nad 25 stupňov.