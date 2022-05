Po prepadoch prichádza stabilizácia

Zdroj: trader 2.0

Foto: getty images

dnes 6:11 -

V technickej analýze a na trhu platí pravidlo vyváženosti. Ak máme jedného času na trhu naozaj extrémnu volatilitu, tak potom ju vystrieda práve obdobie s veľmi nízkou volatilitou. Ak na trhu niečo extrémne pumpuje, tak neskôr môžeme očakávať aj silný prepad a podobne. Toto základné pravidlo funguje aj pri veľkých pádoch. Práve pri veľkých prepadoch drvivá väčšina retailu očakáva okamžité zotavenie sa a tzv "buy the dip" čiže kupujú dno. Ako tomu bolo napríklad v marci 2020. Realita je však opačná. V drvivej väčšine prípadov sa trh pohne do strany a nedeje sa nič.



Bitcoin s vyššieho pohľadu

Čo sa týka denného grafu, tak tam ako najsilnejšiu rezistenciu a dá sa povedať, že za mňa aj nepriechodnú zónu vidím hladinu 35 – 37K. Za aktuálneho stavu v akom je celý krypto trh, ale aj trhy celkovo si myslím, že túto hranicu neprekonáme.







Krátkodobo sme na dne, ale dlhodobo nie.

Čo sa týka 4H grafu, tak práve tu vidíme ten range čiže nejaké pásmo. Po tvrdom páde sa pohybujeme do strany. Veľmi silná likvidita je v zóne 32K a 34K. Navyše na CME futures sa vytvoril GAP na hladine 35K čiže táto hladina by mala pre BTC pôsobiť ako magnet a knotom by ju BTC mal ísť časom otestovať.







Celkovo si však myslím, že sme aspoň na niekoľko dní či týždňov skutočne videli dno. Na týždňovom grafe máme aktuálne už 8 týždeň po sebe ako klesajúci čo je absolútny rekord na Bitcoine a rovnako aj faktor strachu a chamtivosti nám ukazuje už pár dní extrémny strach. Toto a rôzne ďalšie metriky naznačujú, že by sme krátkodobo malo byť na dne.



Dlhodobo v rámci napríklad roku 2022 si nemyslím, že toto bolo úplne LOW a som názoru, že ďalšie prepady ešte prídu, ale nie najbližšie dni.



Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0