Lukratívna investičná kategória: Sú zbrane ESG? 

ESG je vnímané ako značka pre sociálne uvedomelé investovanie. Ak zaškrtnete políčko, že chcete, aby sa váš dôchodok alebo úspory investovali eticky, ten, kto sa o vaše peniaze postará, ich vloží do fondov ESG, v ktorom s výhradne spoločnosti s ratingom ESG. Bohužiaľ, táto ochranná známka stráca svoju opodstatnenosť. A to nielen kvôli kontroverzii o dodávateľoch zbraní, ako to dokazuje aj nedávny výskum.



Investovanie ESG oceňuje nápady spoločností, ktoré sa venujú spravodlivejšiemu a udržateľnejšiemu svetu. Pod tým si predstavujete, že znižujú emisie uhlíka a spotrebu vody, vytvárajú dobré pracovné miesta s rovnakou mzdou a príležitosťami, alebo zabezpečujú, aby boli dobre riadené a zodpovedné voči akcionárom, zamestnancom aj zákazníkom.



Od začiatku približne pred desiatimi rokmi, Bloomberg počítal s tým, že spravované finančné aktíva v hodnote 41 biliónov USD, budú mať do konca roku 2022 označenie ESG. Predpokladá sa, že do roku 2025 toto číslo vzrastie na 53 biliónov USD, resp., že sa týmto označením bude hrdiť tretina všetkých spravovaných aktív na svete. Neuveriteľná štatistika. Čím bližšie sa však pozriete na to, čo vlastne ESG znamená, tým ťažšie je získať jasné odpovede.



Spoločnosti sú hodnotené podľa výkonnosti ESG množstvom ratingových agentúr, z ktorých najväčšie sú MSCI a Refinitiv, obe so sídlom v New Yorku, a Sustainalytics so sídlom v Amsterdame. Tieto agentúry vytvárajú nepriehľadné skóre pomocou rôznych metodológií. Skóre zhromažďuje stovky vstupov, ktoré maskujú často nekonzistentné a neúplné údaje poskytnuté hodnotenou spoločnosťou. V tomto odvetví neexistuje žiadna štandardizácia a žiadna regulácia ratingov.



Rovnako znepokojujúci je spôsob, akým správcovia fondov zostavujú fondy ESG, ktoré následne ponúkajú finančným poradcom a drobným investorom ako investičné príležitosti. Každý fond môže byť označený ako ESG, pokiaľ správca fondu zohľadnil faktory ESG, ale niektoré fondy sú oveľa etickejšie ako ostatné.



Vo všeobecnosti existujú tri typy fondov. Tie, ktoré budú pravdepodobne najetickejšie, majú za cieľ udržateľné investície alebo zníženie emisií uhlíka. Potom sú to také, ktoré odmietajú celé sektory ako tabakový priemysel, či spomínaných výrobcov zbraní. Viete, že sa určite nedostanete do kontaktu s tým, čo je vylúčené, ale logiku toho, čo je zahrnuté, môže byť ťažšie pochopiť. Treťou kategóriou sú fondy, ktoré boli preznačené na ESG. Podľa investičnej výskumnej spoločnosti Morningstar (vlastní Sustainalytics) bolo v roku 2021 týmto spôsobom preznačených 536 fondov v celej Európe, čo je dvojnásobok počtu, ktorý bol preznačený podobne v roku 2020, takže hovoríme o obrovskej časti tohto odvetvia. Mnohé fondy majú vyššie poplatky ako fondy bez označenia ESG, čo dáva tušiť, že toto je jedna z motivácií premenovania.



Potom je tu ešte aj zásadný problém s tým, čo skóre ESG znamená. Napríklad nedávny výskum zistil, že desiatky popredných bánk vrátane Wells Fargo, Citi a Morgan Stanley, získali vyššie skóre ESG napriek zvýšeniu ich pôžičiek a investícií do spoločností zaoberajúcich sa fosílnymi palivami.

Bolo to možné, pretože ratingové agentúry sa zaoberajú výlučne hodnotením externých environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík pre schopnosť spoločnosti generovať peňažný tok a zisky v budúcnosti. Nezaoberajú sa, hoci to asi väčšina ľudí predpokladá, rizikami, ktoré firma predstavuje pre životné prostredie alebo spoločnosť. Takže keď ratingové agentúry zvýšili skóre ESG týchto popredných bánk, jednoducho povedali, že environmentálne a sociálne riziká pre zisky sú nižšie ako predtým.







Ak by sa výrobcovia zbraní považovali za ESG, mohli by ste použiť podobnú logiku: ukrajinská vojna znížila riziko, že tieto spoločnosti zasiahne pokojné obdobie, v ktorom nepredávajú veľa hardvéru, takže ich skóre ESG by sa pravdepodobne malo zvýšiť. Jediný dôvod, prečo sa tak nedeje, je ten, že sektor obrany je vylúčený z fondov ESG za to, že nie je považovaný za etický ako taký. Sektorové vylúčenia sú pravdepodobne jediným etickým úsudkom v celom tomto biznise.



Ratingové agentúry ESG tiež využívajú umelú inteligenciu a strojové učenie, aby bolo bodovanie ešte neužitočnejšie. Vyhľadávajú na internete vyhlásenia o zverejnení ESG spoločností a verejné záznamy o aktivitách spoločností na sociálnych médiách. Následne zozbierané údaje vkladajú do algoritmov, ktoré často zvyšujú skóre ESG príslušných spoločností.



Problém je, že zverejnenia ESG sú zvyčajne len marketingové dokumenty. Na rozdiel od finančných správ spoločností neexistuje žiadna zákonná požiadavka, aby sa za ne zaručili certifikovaní účtovníci. Spoločnosti si môžu vyberať pozitívne fakty a ignorovať čokoľvek, čo nechcú, aby sme videli. Celých 41 biliónov USD akcií s hodnotením ESG je takto zafarbené. Vedci to označili za „ESG echo efekt“. Znamená to, že čím viac spoločnosť uvádza na trh svoje zverejnenia ESG, tým lepšie bude pravdepodobne jej hodnotenie ESG.



Viac pozitívneho svetla do celej problematiky vnášajú regulátori. Vďaka novým pravidlám EÚ zavedeným v roku 2018 je vykazovanie ESG zmysluplnejšie, pretože od veľkých kótovaných spoločností vyžaduje, aby spolu so svojimi finančnými výkazmi každoročne podávali správy o sérii metrík. Musia zvážiť nielen externé riziká pre svoje zisky a peňažné toky, ale aj spôsoby, akými ich aktivity ohrozujú životné prostredie a spoločnosť. USA tiež práve zverejnili návrhy vyžadujúce zverejnenie ESG spoločnosti, ale len pre riziká súvisiace s klímou a zdá sa, že Číňania zaujali podobný prístup v nových pravidlách zavedených vo februári.



EÚ v roku 2021 zaviedla pravidlá, podľa ktorých musia správcovia fondov prvýkrát definovať a označovať fondy ESG špecifickými spôsobmi. Ide o masívny posun, ktorý investorom poskytuje oveľa jasnejšie informácie o tom, do čoho vkladajú svoje peniaze. Medzitým EÚ a Čína zverejnili návrhy medzinárodných noriem na definovanie zelených investícií a nasmerovanie investícií k udržateľným projektom v šiestich priemyselných odvetviach so zameraním na zmiernenie klimatickej krízy.



Celkovo je pokrok sľubný, ale nestály. Ide o to, že v udržateľnom podnikaní je obrovská obchodná príležitosť. Ale ak má ESG naplniť svoj potenciál, sme ešte ďaleko od toho, aby to dávalo zmysel.