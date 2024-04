Značku Becherovka od mája preberá poľská skupina Grupa Maspex

Becherovka. Foto: unsplash.com/Olena Bohovyk

Značka Becherovka bude mať od 1. mája 2024 nového majiteľa, je ním skupina Grupa Maspex. Transakcia medzi Grupa Maspex a pôvodným majiteľom Becherovky Pernod Ricard Group o prevzatí značky bola ukončená 30. apríla. Spolu so značkou firma preberá aj výrobný závod a sklady v Karlových Varoch. Spoločnosť Maspex o tom informovala v utorok.

Nový majiteľ Becherovky ubezpečil, že značku prebrali s plným rešpektom k jej bohatej tradícii a dedičstvu a chcú pokračovať v podpore značky aj v jej rodnom meste – Karlových Varoch.

„Zaviazali sme sa ďalej rozvíjať značku a zaistiť, aby si zachovala svoj jedinečný charakter a receptúru, ktorá sa teší neutíchajúcemu uznaniu. V súčasnosti je našou hlavnou prioritou integrácia a udržanie predaja prostredníctvom efektívneho začlenenia Becherovky do našej ponuky. Do značky budeme nepochybne aj naďalej investovať, a to prostredníctvom vývoja nových produktov a marketingových aktivít,“ uviedla generálna riaditeľka pobočiek ČR a SR spoločnosti Maspex Wioleta Maria Czaja.

Spoločnosť Maspex je najväčšia poľská súkromná skupina v potravinárskom priemysle, patrí tiež medzi najväčšie firmy v strednej a východnej Európe. Vo svojom portfóliu má takmer 70 značiek a jej produkty sú zastúpené vo vyše 70 krajinách sveta. Tržby spoločnosti vlani dosiahli viac ako 15 miliárd PLN (3,46 miliardy eur).