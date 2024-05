Eurokomisia chce od Microsoftu informácie o rizikách ohľadom umelej inteligencie vo vyhľadávači Bing

Foto: TASR/DPA

Európska komisia (EK) chce od spoločnosti Microsoft dostatočné informácie o rizikách, ktoré vyplývajú z generatívnych funkcií umelej inteligencie (AI) v internetovom vyhľadávači Bing. Ak ich americká firma neposkytne do 27. mája, hrozí jej vysoká pokuta. S odvolaním sa na oznámenie EK o tom v piatok informovala agentúra Reuters.

EK uviedla, že má obavy zo šírenia podvrhov a automatizovanej manipulácie. To by podľa nej mohlo uvádzať do omylu európskych voličov. Komisia zdôraznila, že v tejto veci zintenzívňuje tlak. Nedostala totiž zatiaľ odpoveď na žiadosť o informácie zaslanú 14. marca.

Ak Microsoft lehotu nedodrží, EK môže vymerať spoločnosti Bing pokutu až do výšky jedného percenta jej celkového ročného obratu. Pokutu môže udeliť aj v prípade, že spoločnosť poskytne nesprávne alebo zavádzajúce informácie.

Podľa prelomového aktu Európskej únie o digitálnych službách, ktorý začal platiť v minulom roku, musia technologické spoločnosti viac bojovať proti nelegálnemu a škodlivému obsahu na svojich platformách. Generatívna umelá inteligencia predstavuje jedno z rizík, ktoré podľa komisie môžu ohroziť volebné procesy a najmä nadchádzajúce júnové voľby do Európskeho parlamentu.