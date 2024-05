Dôvera podnikateľov aj spotrebiteľov v domáce stavebníctvo klesá

Foto: unsplash.com/Ralph (Ravi) Kayden

Dôvera podnikateľov aj spotrebiteľov v domáce stavebníctvo postupne klesá, segment sa s týmto negatívnym trendom trápi už druhý mesiac po sebe. Zaostáva aj objem stavebnej produkcie. Pokles nálady spotrebiteľov podľa odborníkov súvisí s vývojom ekonomiky a dlhodobou vysokou infláciou. Oživenie trhu očakávajú najskôr v prvej polovici budúceho roku. Zhodli sa na tom odborníci z oblasti stavebníctva. „Pokles nálady spotrebiteľov do istej miery súvisí s vývojom slovenskej ekonomiky. Po niekoľkých mesiacoch vysokej inflácie mnohé domácnosti odkladajú rekonštrukcie, firmy zvažujú akékoľvek nadbytočné náklady.

Kúpna sila je oslabená, v dôsledku toho sa znižuje dopyt po službách v stavebníctve,“ zhodnotil situáciu marketingový manažér spoločnosti Lomax Petr Přichystal. Vývoj stavebníctva je podľa zástupcov trhu takmer identický v celom stredoeurópskom regióne. Negatívny dosah na stavebný sektor pritom podľa nich majú najmä stále vysoké úrokové sadzby, ktoré domácim podnikateľom nedovolia rozvíjať svoje podniky a investovať do väčších a nákladnejších projektov. Podľa stavebníkov bola produkcia v stavebníctve medziročne nižšia už tretí mesiac v rade, avšak tempo jej poklesu oproti predchádzajúcim dvom mesiacom sa výrazne spomalilo.

Pripomenuli, že rok 2023 bol pre stavebníctvo jeden z najhorších za posledných desať rokov, čo podľa nich ukázala aj analýza platformy Finstat. Stavebníctvo pritom patrí medzi najzadlženejšie segmenty trhu, tvorilo až 12 % celkových pohľadávok zo strany štátu. Okrem makroekonomických faktorov situáciu v stavebníctve ovplyvňoval aj nedostatok stavebného materiálu. Odborníci sa zhodli, že stavebníctvu by v súčasnej situácii pomohli najmä verejné financie. „V oblasti veľkých stavebných zákaziek môžu pomôcť rozhýbať stavebný sektor, najmä štátne stimuly. V prípade menšieho stavebníctva pomôže až očakávaný pokles základnej úrokovej miery Európskou centrálnou bankou, ktorý by mohol mať pozitívny účinok na naštartovanie dopytu,“ priblížil Dušan Pukač zo spoločnosti Bibby Factoring Slovakia.

Výstavba nových bytov sa vlani znížila o 14 % v porovnaní s dlhodobým priemerom v rokoch 2015 až 2019. Alarmujúce podľa stavebných odborníkov je, že developeri aj výrobcovia stavebných materiálov čoraz častejšie hľadajú príležitosti v zahraničí. Pomôcť by podľa nich mohlo, ak by štát investoval do zrýchlenia tempa výstavby nových jednotiek aj rekonštrukcií. „Ak by štát vložil jeden a štvrť miliardy eur do renovácií, pomôže prinajmenšom 65 000 domácnostiam, a to každý rok. Pomoc by sa, samozrejme, dala adresne zacieliť na tie domácnosti, ktoré žijú v nezateplených domoch a bytoch a ktoré sú najviac ohrozené energetickou chudobou,“ doplnila architektka a riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnych izolácií Marcela Kubů.