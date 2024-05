Predseda vlády Robert Fico odpracoval nočnú zmenu v závode pri Topoľčanoch

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (SMER-SD) počas tlačovej konferencie po odpracovaní nočnej zmeny v závode ZKW Slovakia s. r. o. v obci Krušovce v okrese Topoľčany v stredu ráno 1. mája 2024. FOTO TASR - Henrich Mišovič

Predseda vlády Robert Fico oslávil 1. máj prácou a absolvoval nočnú zmenu z utorka na stredu s pracovníkmi závodu ZKW Slovakia, s. r. o., v Krušovciach pri Topoľčanoch. Uviedol, že je potrebné hovoriť so zamestnávateľmi o podiele nočnej práce na Slovensku, ktorý je najvyšší v rámci Európskej únie a rokovať aj o nočných príplatkoch. „Klobúk dole pred všetkými zamestnancami,“ zhodnotil po skončení zmeny v závode na produkciu svetelných systémov a elektroniky so zhruba 3000 zamestnancami. Pracoval pri komponentoch do svetlometov a ocenil pracovné nasadenie kolektívu pracovníčok. Pred začatím zmeny sa stretol aj manažmentom závodu.

Vláda SR má podľa neho záujem zvyšovať minimálnu mzdu a podľa jej zámeru by v rokoch 2026 až 2027 mala dosiahnuť 1000 eur. „Na minimálnu mzdu sú naviazané ďalšie príplatky vrátane príplatku za prácu v noci. Ak zostanú na minimálnu mzdu naviazané, tak budú rásť s ňou,“ povedal. Druhá možnosť je podľa jeho vyjadrenia odčleniť tieto veličiny a nájsť v spolupráci so zamestnávateľmi iný parameter. „Takže nateraz stúpa s minimálnou mzdou aj príplatok za nočnú prácu a myslí si, že ľudia si ho zaslúžia. Mňa po zmene bolí celý človek,“ doplnil.

Podiel nočnej práce na Slovensku je v porovnaní s ostatnými krajinami vysoký a podľa Fica sú odvetvia, kde sa nemôže prevádzka zastaviť. No sú aj také, kde by zamestnávatelia mohli túto prácu prehodnotiť a upustiť od nočných zmien zamestnancov. „Chápem, existuje nejaká miera únosnosti, nechceme urobiť nejaké rozhodnutia a opatrenia, ktoré by poškodzovali slovenskú ekonomiku, musí byť rovnováha medzi záujmami zamestnancov, ktorých ja mimoriadne chcem zastupovať, a zamestnávateľov, na ktorých mi ako premiérovi musí záležať, lebo si ich vážim, že vytvárajú pracovné miesta a tvoria hospodársky rast Slovenska,“ doplnil.