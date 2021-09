Odkryme závoj menom ESG, je tu čas na úplné prehodnotenie 

Zdroj: MorningPorridge

Vieme nakoľko môžu byť trhy neefektívne a deformované. Napriek tomu sú tieto skutočnosti často ignorované a stádovité myslenie dominuje stratégiám. A čistá lenivosť, alebo nedostatok „intelektuálnej zvedavosti “, ako to uviedol jeden opovrhnutiahodný šéf v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, vedie k všetkým druhom strát. Trhy sú skutočne o šialenstve a správaní sa davu.



Je to veľmi odlišné od toho, čo sa prednášalo začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia, keď ekonómia bola o „racionálnych očakávaniach“. Čas ukázal, že na spôsobe uvažovania účastníkov trhu nie je nič obzvlášť racionálne.



Počas druhej svetovej vojny istá štúdia vojakov zistila, že iba 3 % v prvej línii skutočne bojovali s cieľom likvidovať nepriateľa. Zvyšok boli nasledovníci. Tak je to aj vo financiách. Väčšina účastníkov trhu ide s prúdom. Nepýtajú sa, nekladú komplikované otázky, nezaujímajú sa o zjavné nezrovnalosti. Tieto ovečky sa nevyhnutne stanú ľahkou korisťou malej svorky vlkov. Funguje to, pretože účastníkov trhu lákajú dobre predávané veľké nápady, ale skúste ich nasledovať bez toho, aby ste skutočne ocenili dôsledky humbugu, do ktorého vás dostali.



V posledných rokoch dominovalo na trhoch predovšetkým niekoľko tém skreslenia. Prvým je menová deformácia, ktorá úplne dislokovala cenový mechanizmus trhov. Druhým je ESG s cieľom zodpovedného investovania. Zamerať sa na investície, ktoré sú udržateľné alebo ktoré explicitne zdôrazňujú význam environmentálnych, sociálnych a firemných faktorov riadenia. Znie to dobre, ale v skutočnosti sa to podobá skôr španielskej inkvizícii v odhodlaní vykoreniť a potrestať neveriacich a upáliť ich ako kacírov.







ESG sa stalo obzvlášť nebezpečným pojmom. Ak patríte medzi investorov, ktorí nespochybňujú dopady klimatických zmien, asi by ste mali investovať iba do spoločností, ktoré dokážu preukázať nedotknuteľné riadenie spoločnosti. ESG samo o sebe je zle postavené.



Hovorí o tom aj Tajný denník „udržateľného investora“ od Tariqa Fancyho. Bývalý šéf udržateľného investovania v spoločnosti Blackrock, najväčšieho správcu fondov na svete, rezignoval, keď zistil, že ESG je prešpikovaná nezrovnalosťami, pochybnými motiváciami a dospel k záveru, že ide o „nebezpečné placebo, ktoré poškodzuje verejný záujem“. Tento bývalý investičný bankár a profesionál v oblasti private equity označila ESG za „marketingový humbug“ a „nečestný sľub“. Niektoré problémy sa pokúsil popísať presnejšie.



Finančné inštitúcie majú očividnú motiváciu tlačiť produkty ESG s vysokými poplatkami, aby zvýšili zisk. Vo svojej eseji Fancy opisuje vedúcich pracovníkov Blackrock iShares, ktorí presadzujú ETF ESG čisto na základe dodatočných poplatkov. Tvrdí, že údaje, ktoré sú základom teórií ESG, sú nejasné a subjektívne. Dodávatelia, od ratingových agentúr, konzultantov, zostavovateľov indexov, až po dodávateľov údajov, naskakujú všetci do vlaku menom ESG, len aby získali svoj podiel na výnosoch. Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by zelené bondy mohli k niečomu viesť, pokiaľ emitenti zelených dlhopisov používajú iné finančné prostriedky na to, aby stále robili „zlé veci“. Greenwashing je rizikom pre investorov, môže narušiť spôsob, akým hlavní investori alokujú kapitál spoločnostiam a investorom financujúcim znižovanie uhlíkovej stopy.



Fancy naznačuje, že ESG sa zmenilo na ochranný plášť pre znečisťovateľov, spoločnosti s vysokými emisiami CO2 a investorov, ktorí do týchto firiem vložili kapitál. Úspešne sa vyhli mastným nákladom, ktoré by im ukladali uhlíkové dane, tým, že predstierajú, že prijali ESG. Fancy používa športové prirovnanie: „Je oveľa lepšie hrať čisto, ak máte rozhodcu (uhlíkové dane). Ale ak nemáte rozhodcu, hráte nečisto.“ Práve to umožňuje greenwashing, skrytý za ESG.







V rozhovore, ktorý Fancy poskytol na tému uhlíkové dane a ESG, stojí za zamyslenie táto pasáž. „Financie robia to, čo majú robiť financie. Nájsť tie najlepšie príležitosti na zisk. Existuje dôvod, prečo sa Goldman Sachs nepokúša o IPO Kartel Sinaloa (medzinárodný syndikát zameraný prevažne na pašovanie drog, pranie špinavých peňazí a organizovaný zločin). Ak by to bolo legálne, určite to urobia, pretože je to pravdepodobne skutočne lukratívny obchod s vysokými peňažnými tokmi. Dôvod, prečo to neurobia, však nie je kvôli niektorým obchodným vyhláseniam alebo zásadám ESG. To je nezmysel. Neurobia to, pretože je to nezákonné a nemôžu to urobiť.“

Fancy pôsobil v Blackrock len krátko, niečo okolo jedného roka. „Reakcie v podobe odmietnutí, uvoľnené polovičné opatrenia, alebo príliš ružové predpovede, nás uspávajú vo falošnom pocite bezpečia, ktorý krízu nakoniec predlžuje a zhoršuje. A napriek tomu Wall Street robí len to, že s klimatickými zmenami remeselne ekologizuje ekonomický systém a odďaľuje oneskorené systémové riešenia vrátane tých, ktoré sú určené na boj proti rastúcej nerovnosti a zákerným politickým rizikám, ktoré vytvára. Teraz je mi jasné, že moja práca v BlackRock to len zhoršila tým, že svet priviedla k nebezpečnej fatamorgáne, oáze uprostred púšte, ktorá len ukrajuje z drahocenného času.“



Ako teda zmeníme a vrátime financie na správnu cestu, aby sme zachránili planétu?







Treba povedať, že na ESG nie je všetko zlé. Pomohlo zvýšiť záujem o oblasť klimatických zmien. V menšej miere zdôrazňuje sociálnu nerovnosť. Ale je tam len malý náznak, že by skutočne zvýšilo tempo zlepšovania správy a riadenia spoločností.



Čo dosiahli vlády vydaním zelených bondov? Okrem toho, že sa mali možnosť pochváliť ich vydaním? Finanční profesionáli na trhu zostali úplne zmätení. ESG sa zmenilo na závoj, za ktorým sa môžu skrývať zlí herci. Už to nie je cesta vpred. Zdá sa, že jedinou dôležitou súčasťou ESG je G, ako Governance. Každá spoločnosť, ktorá je dobre riadená by mala zosúladiť zainteresované strany a akcionárov s cieľom optimalizovať svoju pozíciu ako dobrú sociálne a environmentálne uvedomelú firmu a zároveň vytvárať slušné výnosy. V takomto strete zainteresovaných strán poskytovať zisk majiteľom. Avšak zdaňovanie emisií uhlíkových plynov dokáže odhaliť politické/ obchodné krytie, ktoré ESG poskytlo. Spoločnosti a politici budú tvrdiť, že ESG je oveľa lepší spôsob, ako firmy prinútiť zmeniť sa, než ako by ich mali okamžite zdaniť za znečistenie. Napriek tomu je zdaňovanie priame a účinné.



Namiesto toho, aby sme umožnili veľkým obchodom a financiám stanoviť program toho, čo by trhy mali poskytovať z hľadiska sociálneho zlepšenia a zmierňovania klimatických zmien, by sme potrebovali skôr nejaké jasné pravidlá. Ak má byť úlohou vlád zlepšiť správu a riadenie spoločností, môže to znamenať, že v nej budeme potrebovať zastúpenie pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán. Potom sa bude môcť vláda odvrátiť od štandardov ESG a zamerať sa na uhlíkové dane. Viete si predstaviť, ako sa budú politici spätí s uhlím, ropou, či zemným plynom, pozerať na návrhy, koľko by mal títo znečisťovatelia zaplatiť?