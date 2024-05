Aká by bola naša životná úroveň bez členstva v EÚ? Ako v Bielorusku či Moldavsku, priznáva rezort financií!

Foto: pexels.com/Karolina Grabowska

Vyššia životná úroveň, vyspelý inštitucionálny rámec, dodatočné peniaze z eurofondov, ale aj možnosť prijať euro. To všetko prinieslo Slovensku dvadsaťročné členstvo v Európskej únii (EÚ), zhodnotilo pri príležitosti výročia Ministerstvo financií (MF) SR. Slovenská republika sa stala členom EÚ 1. mája 2004.

„Jednoduché empirické odhady ukazujú, že vďaka integrácii SR sa 10 rokov po vstupe do EÚ zvýšil reálny výkon slovenskej ekonomiky o 7,3 %. V praxi to pre ľudí znamená vyššie platy, nižšie ceny a nižšiu nezamestnanosť,“ uviedol pre TASR rezort financií.

Integrácia v EÚ priniesla Slovensku tiež prijatie vyspelého inštitucionálneho rámca, ktorý znamená stabilné investičné prostredie pre domácich aj zahraničných investorov. „Nezanedbateľným benefitom sú pre Slovensko aj finančné transfery cez EÚ fondy,“ doplnil rezort.

Ak by Slovenská republika nebola dlhodobým členom únie, životná úroveň obyvateľov by bola podľa MF v súčasnosti výrazne nižšia. „Výkon slovenskej ekonomiky by bol bližšie úrovniam európskych štátov mimo EÚ, ako napríklad Srbsku, Moldavsku či Bielorusku. V týchto štátoch je dnes hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa približne polovičný oproti SR,“ vyčíslilo ministerstvo.

Zároveň upozornilo, že aj keď Slovensko úroveň EÚ ekonomicky stále dobieha, táto konvergencia sa spomalila. Sčasti sú za tým metodické nedostatky merania cenovej hladiny v rôznych členských krajinách, na ktoré MF už roky upozorňuje. Druhá vec sú však potrebné reformy.

Ďalšie reformy sú nevyhnutné

„Slovensko nutne potrebuje investovať do vzdelania svojich občanov. Školstvo musí začať priťahovať nadpriemerných učiteľov, ktorí odovzdajú ďalšej generácii nadpriemerné poznatky. Zvýšením kvality výučby by sa zmiernil odchod najtalentovanejších obyvateľov do zahraničia a pridanú hodnotu by tvorili doma,“ podčiarkol rezort.

Považujete vstup Slovenska do EÚ za správny krok? Áno Nie Odoslať odpoveď

Pripomenul, že vstup do EÚ umožnil Slovensku prijať aj spoločnú menu euro. Členstvo v eurozóne pritom podľa MF znamenalo pre slovenskú ekonomiku ďalšiu vzpruhu, najmä na začiatku prístupového procesu. „Euro prináša benefity najmä v podobe efektívnejšieho obchodu, nižších úrokových sadzieb, ale aj stabilného investičného prostredia,“ vysvetlilo ministerstvo.

Na druhej strane, cenou za tieto benefity bolo vzdanie sa flexibility riadenia vlastnej menovej politiky v prípade ekonomických šokov. „Slovenská ekonomika je však z okolitých ekonomík najmenšia, takže prínosy z riadenia vlastnej politiky by boli len veľmi obmedzené,“ doplnil rezort financií.