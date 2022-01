NFT: Prehnaná špekulatívna bublina nafúknutá popkultúrou a kryptomániou

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP

dnes 0:03 -

Komik Robin Williams raz označil kokaín „Božím spôsobom, ako vám povedať, že zarábate príliš veľa peňazí“. Túto úlohu možno teraz prekonali nezameniteľné tokeny, prostriedky založené na blockchaine na získanie jedinečného vlastníctva ľahko kopírovateľných digitálnych aktív.



V najnovšej mánii NFT lietajú fantastické sumy peňazí. Ľuida sú ochotní ich zaplatiť za „Bored Apes“, čo je 10 000 avatarov s variantmi nudne vyzerajúcej kreslenej opice. Minulý mesiac rapper Eminem zaplatil približne 450 000 USD v kryptomene Ethereum, aby mohol mať vo svojom vlastníctve Bored Ape č. 9055 – prezývaný EminApe, pretože jeho khaki oblečenie a zlatá reťaz pripomína to, čo nosí Eminem. Údajne má viac ako 160 ďalších NFT vo svojej zbierke.



Postava Bored Ape sa nápadito podobá kresbám Jamieho Hewletta, umelca, ktorý nakreslil Tank Girl a virtuálnu skupinu Gorillaz. Podľa tvorcov je každý variant „vygenerovaný z viac ako 170 možných vlastností vrátane výrazu, pokrývky hlavy, oblečenia a ďalších“. Hovorí sa, že každý ľudoop je jedinečný „ale niektoré sú vzácnejšie ako ostatné“.



Čo teda Eminem teraz vlastní? Má elektronickú verziu obrázka, ktorú používa pre svoj profil na Twitteri. Ale to robí aj každý, kto ho skopíruje z internetu. Jediný rozdiel je v tom, že má záznam v blockchaine, ktorý ukazuje, že si ho kúpil. Stane sa tiež členom „Bored Ape Yacht Club-u “, on-line prostredia len pre členov, ktorého výhody a účel okrem marketingového triku nie sú celkom jasné.





To je asi tak všetko. Duševné vlastníctvo zostáva tvorcom. Vlastník nemá nárok na žiaden podiel z príjmov z merchandisingu postavy. Zo svojho nákupu môže profitovať iba vtedy, ak nájde „väčšieho blázna“, ktorý je ochotný zaplatiť za NFT ešte viac ako on. Čo je ale málo pravdepodobné. Aj keď sa zdá, že propagácia nákupu zo strany rappera určite zvýšila dopyt, priemerná cena zaplatená za Bored Ape NFT doteraz v roku 2022 je približne 83 étherov (v súčasnosti približne 280 000 USD). Eminem mohol byť pripravený zaplatiť oveľa viac za postavu, ktorá sa mu najviac podobala, ale žeby aj niekto iný?







NFT sú vysoko špekulatívnym nákupom. Základom trhu je dôkaz o jedinečnom vlastníctve, na ktorom skutočne záleží len pri chválení sa práv a perspektíve predaja NFT v budúcnosti. NFT mánia pravdepodobne spája najlacnejšie a najnenásytnejšie aspekty zberateľských a blockchainových trhov s kultúrou celebrít.



Najmä Eminemova vysoká platba poskytla dôveryhodnosť myšlienke, že tieto NFT majú hodnotu. Nie je však jedinou celebritou, ktorá pomohla pritiahnuť pozornosť k NFT. Medzi ďalších patria napríklad basketbalové hviezdy Shaquille O'Neal a Stephen Curry, miliardár Mark Cuban, DJ z oblasti elektronickej tanečnej hudby Steve Aoki, YouTuber Logan Paul a televízny moderátor Jimmy Fallon. Títo dobre propagovaní kupujúci účinne pôsobia ako forma podpory zo strany celebrít, čo je osvedčená a účinná marketingová taktika. Je to názorný príklad sily mediálnej kultúry podnecovať „iracionálnu bujarosť“ na finančných trhoch.







Dnes sme svedkami, že došlo k odklonu od tradičných investícií a zdrojov investičného poradenstva. Keďže ceny sú oddelené od akýchkoľvek budúcich peňažných tokov, o prognózy zo strany technických expertov je menší záujem. Namiesto toho sa ľudia obracajú na sociálne médiá a „robia si vlastný výskum“.



Jeden prieskum z polovice roku 2021, medzi 1 400 investormi vo veku 18 až 40 rokov, naznačil, že asi tretina investorov generácie Z považuje videá TikTok za zdroj dôveryhodného investičného poradenstva. Tým sa otvorilo pole pre influencerov z radov celebrít.



Aj keď to nie je nezákonné, mnohé marketingové aktivity NFT majú určité podobnosti s Ponziho schémou. Je to niečo, čo použil Bernie Madoff, ktorý svoje podvody udržiaval celé desaťročia vyplácaním vysokých „dividend“ z vkladov nových investorov. Trhy s kryptomenami fungujú v podstate rovnakým spôsobom. Aby existujúci investori profitovali, musia na trh pritiahnuť nových kupcov. Rovnako aj NFT, s niečím iluzórnym pripojeným k digitálnym aktívam.



Trochu svetla do celého príbehu vnáša zaujímavý (a tiež vysoko ziskový) experiment britského umelca Damiena Hirsta. Jeho dobre spropagovaný projekt „The Currency“ zahŕňal predaj 10 000 podobných, ale jedinečných bodkových malieb. Rozdiel je ale v tom, že na konci 12-mesačného obdobia sa tí, ktorí si kúpili NFT, musia rozhodnúť, či chcú digitálny token alebo fyzické umelecké dielo. Ak si ponechajú NFT, umelecké dielo bude zničené.



NFT sa pripojili k bitcoinom a kryptomenám založeným na meme, ako sú Dogecoin a Shiba Inu, čo sú príklady tokenov bez základnej hodnoty, ktoré špekulanti kupujú v nádeji, že cena bude naďalej rásť. Dokonca aj Dogecoin, ktorý začal ako satira na tieto excesy, má teraz hodnotu 20 miliárd USD a propaguje sa spôsobom podobným Ponziho schéme. Niektoré štúdie naznačujú, že tweety alebo príspevky na Facebooku môžu teraz zvyšovať ceny akcií. Zdá sa, že tweety Elona Muska majú určite veľký vplyv na ceny kryptomien.

Ako sa zdá, opäť sme sa ocitli v jednej veľkej špekulatívnej bubline. Tvorcovia aktív, ako sú NFT, nakoniec skončia dobre, ale čo bude s tými, ktorí do týchto aktív investovali? To až také jasné nie je. Keď bublina NFT praskne, nebude to mať dopad iba na trh NFT. Špekulanti, najmä ak si požičali veľa, budú potrebovať zlikvidovať aj iné aktíva. To všetko pravdepodobne spôsobí, že všetky finančné trhy budú volatilnejšie. Platí totiž, že čím väčšia bublina, tým širšia je nákaza, keď praskne.